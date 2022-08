Le barrette vegane possono essere uno snack adatto a tutti i momenti della giornata, esse sono utili anche contro la stanchezza causata dal caldo o dallo stress psico-fisico.

Di seguito approfondiamo delle ricette permettono di realizzare in modo facile e veloce quattro tipi di barrette vegane sane ed energetiche: le barrette di granola, quelle energetiche, le barrette di torta alla ciliegia e quelle snack al cioccolato e mandorle.

Barrette di granola dolci, salate e morbide

Con l'aiuto dell'avena, che fornisce energia a lungo termine, delle mandorle, che hanno proprietà energizzanti e degli altri ingredienti indicati nella ricetta, potremo ottenere degli ottimi snack dalla consistenza morbida e gommosa e dal gusto dolce-salato.

Ingredienti:

2 1/2 tazze di avena

1/2 tazza di farina di mandorle

2 cucchiai di sciroppo d'agave

1/4 tazza e due cucchiai di olio di cocco

1/4 tazza di zucchero di dattero o di palma da cocco

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/2 tazza di mandorle

1 cucchiaio di semi di chia macinati

3 cucchiai di acqua

Preparazione:

Distribuiamo l'avena uniformemente su una teglia e facciamola tostare 7 minuti a 180° in forno preriscaldato e poi trasferiamola in un recipiente.

Sbricioliamo la farina di mandorle, lo zucchero di dattero e le mandorle, aggiungiamo anche il sale, l'olio di cocco, lo sciroppo d'agave e l'estratto di vaniglia, mentre a parte uniamo i semi di chia all'acqua lasciando che si formi la gelatina (ci vorrà qualche minuto).

Ora andiamo a mescolare quanto ottenuto agli altri ingredienti, dopodiché con le dita leggermente unte di olio di cocco, esercitiamo una leggera pressione sul composto che nel frattempo avremo disposto su una teglia.

Copriamo con l'apposita pellicola di plastica e mettiamo in frigorifero per un paio d'ore, poi potremo ricavare le barrette e conservarle al fresco in un contenitore ermetico per 2 settimane al massimo.

Barrette energetiche

Le bacche di goji, i semi di chia e l'avena sono ricchi di proteine, le noci fanno bene al cervello, gli anacardi hanno proprietà energetiche, i semi di canapa apportano proteine e sono ricostituenti.

L'insieme di questi e altri componenti della ricetta ci permetterà di preparare un altro snack dalle proprietà benefiche e rivitalizzanti.

Ingredienti:

1 tazza di noci pecan

1/2 tazza di anacardi crudi

9 datteri

1/4 di cucchiaino di sale

1 cucchiaio di olio di cocco

1/2 tazza di avena

1/2 tazza di bacche di goji

1/4 tazza di semi di canapa

1/4 tazza di semi di chia

Procedimento:

Mettiamo le noci pecan, gli anacardi e cinque datteri in un robot frullando fino a ottenere un composto omogeneo, a questo punto aggiungiamo i rimanenti datteri e lavoriamo ancora amalgamando bene.

Trasferiamo quanto ottenuto in un recipiente, aggiungiamo l'olio di cocco, l'avena, le bacche di goji, i semi di canapa e di chia, premiamo il preparato sulla teglia e riponiamolo in frigorifero per 2 ore, dopodiché tagliamolo in barrette che potremo conservare in frigorifero per due settimane.

Barrette di torta alla ciliegia

Il gusto di queste barrette ricorda molto quello della torta di ciliegie, dalla quale prendono il nome, ma per ricrearlo nel modo più fedele possibile si consiglia di ricorrere a ciliegie di ottima qualità, non trattate con sostanze chimiche e non zuccherate.

Ingredienti:

2 tazze di anacardi crudi

2 tazze di anacardi crudi 1 tazza di ciliegie secche

1/2 cucchiaino di sale

10 datteri Medjool

Procedura:

Uniamo in un robot da cucina gli anacardi, le ciliegie e il sale e riduciamo a pezzetti, aggiungiamo i datteri e lavoriamo fino a ottenere un composto di consistenza più fine e ben amalgamato tanto da non dividersi se proviamo a schiacciarlo, procediamo infine a tagliare le barrette e ad avvolgerle individualmente nell'apposita pellicola.

Volendo le barrette sono conservabili in frigo per un paio di settimane.

Barrette snack al cioccolato e mandorle alla ciliegia

La kasha, che consiste nei chicchi di grano saraceno tostati, è molto ricca di proteine, di vitamine del gruppo B, fibre e per queste e altre proprietà è considerata un super-food, il consiglio è di sceglierla di color marrone e non verdastro.

Ingredienti:

1 1/2 tazza di kasha

1/3 tazza e due cucchiai di cacao in polvere

2 cucchiai di semi di chia

1/2 tazza di sciroppo d'acero

3 cucchiai di zucchero di dattero

2/3 tazza di farina di mandorle

1/2 cucchiaino di sale

1/2 tazza di ciliegie secche senza zucchero

1/4 di cucchiaino di olio di cocco

Procedimento:

Iniziamo mettendo tutti gli ingredienti tranne l'olio in una terrina, poi, con le dita un po' unte di olio di cocco, tamponiamo leggermente il composto che avremo disposto a rettangolo e facciamolo cuocere per 30 minuti in forno preriscaldato a 180°.

Tagliamo il preparato in barrette senza separarle, inforniamo per altri 20 minuti, lasciamo raffreddare e ricaviamo le barrette che potremo conservare per una settimana in un contenitore ermetico.