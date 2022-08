L'anatra è un volatile commestibile. La sua carne è particolarmente apprezzata come alimento specialmente in Francia. Questo animale è anche soggetto ad allevamento a scopo culinario. Uno dei piatti più famosi consiste nella cottura di ali, petto e cosce nello stesso grasso di questo uccello. Ma molto più diffusa nel mondo è di solito la preparazione del petto di anatra, il più caratteristico francese è il "Magret". I petti di anatra in salsa di barbabietole sono un'entusiasmante piatto di origine tutta italiana. La delicata salsa di barbabietole conferisce a questa pietanza un sapore prelibato.

Se non si riescono a reperire le barbabietole già cotte è possibile cucinarle ex novo, basta lessarle in abbondante acqua bollente finché saranno morbide. Successivamente andranno scolate e pelate prima di usarle. Non è sempre facile abbinare il vino giusto a questo particolare secondo piatto. Una carne così succulenta ha bisogno per essere degustata al meglio di un rosso mediamente strutturato. Per questo un vino elegante come il Nebbiolo della Valtellina è l'ideale per accompagnare la carne d'anatra data la sua splendida profondità. Di questa leccornia ne esistono davvero parecchie varianti con più svariati ingredienti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più delicata e apprezzata.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 30 - 40 minuti

4 piccoli petti di anatra, disossati

25 gr di burro

1 piccola cipolla tritata

2 dl scarsi di vino bianco secco

50 gr di barbabietola cotta, tagliata sottile a Julienne

il succo e la scorsa grattugiata di un'arancia

1 cucchiaio di maizena

1/2 dl di panna

Per servire

fagiolini

broccatelli

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 200 gradi.

Rosolare i petti di anatra nel burro per 4 oppure 5 minuti, finché la pelle sarà dorata. Traversarli in una pirofila e passarli in forno per 15- 20 minuti finché la carne sarà appena appena rosolata. Nel frattempo preparare la salsa . Aggiungere al fondo di cottura la cipolla e farla appassire. Unire il vino bianco, portare ad ebollizione e fare sobbollire per 3 - 4 minuti.

Aggiungere la barbabietola, il succo e la scorza dell'arancia e far sobbollire per 3 - 4 minuti in modo che la barbabietola sia un pò al dente. Mescolare la maizena stemperata in poca acqua, aggiungere questo composto alla salsa e farla ispessire. Abbassare la fiamma e unire la panna alla salsa. Tenerla sul fuoco finché sarà ben calda. Togliere i petti d'anatra dal forno, tagliarli a fettine sottili e disporli a ventaglio, sul piatto da portata. Versarvi sopra, a cucchiaiate un poco di salsa e servire con broccoletti e fagiolini.