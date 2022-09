L'estate volge al termine ma ancora c'è tanta voglia di caldo, mare e sole. Le Ricette semplici , veloci e facili da fare sono come sempre una vera chicca. Il pomodoro, alimento principe dell'estate è sempre ben gradito in ogni circostanza. I pomodori "capricciosi " rappresentano un delizioso antipasto composto - per l'appunto - da pomodori freschi di stagione, ma possono essere serviti anche come piatto unico. Sono riempiti con del riso e altri ingredienti. Si tratta di una pietanza adatta anche ai vegetariani, infatti non contiene neanche una briciola di carne.

Inoltre, non è necessario alcun tipo di cottura per questa leccornia, salvo ad eccezione della lessatura del riso. Sono senza alcun dubbio un cibo coreografico e bello da vedere oltre che da servire e bastano davvero pochi minuti per realizzarlo. Ideali anche per una colazione a sacco oppure per un Pic Nic. I pomodori "capricciosi" possono essere accompagnati con dei grissini integrali oppure dei Crackers leggermente spalmati di burro fresco. Questo delizioso miscuglio di sapori prettamente estivi può essere degustato con un vino rosato del Salento con uve Negramaro come il Masserei di Schola Sarmenti. Il gusto delicato di questo mosto degli dei esalterà questa strepitosa vivanda conferendo al palato sensazioni inebrianti.

Di questa squisitezza ne esistono davvero poche varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 1 ora

Tempo di cottura 10 minuti circa

4 grossi pomodori di media maturazione

200 gr di riso

1 tuorlo d'uovo

4 cucchiai di salsa rubra

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

1 cucchiaio di brandy

1 dl circa di olio di oliva

sale

Preparazione

Per prima cosa lessare il riso in acqua bollente salata, scolarlo piuttosto al dente, raffreddarlo e immergerlo in un colino in acqua fredda per arrestare la cottura, poi sgocciolarlo nuovamente.

Preparare una maionese mescolando prima il tuorlo d'uovo con l'aceto e un pizzico di sale versando poi l'olio goccia a goccia. Mescolare alla maionese la salsa rubare e il brandy e condire con questa il riso ben asciutto. Lavare i pomodori, asciugarli, tagliare loro un cappuccio nella parte inferiore ed eliminare i semi e un pò della polpa .

Salarli e metterli a scolare per circa mezz'ora. Riempire fino all'orlo le scodellìne di pomodori con l'insalata di riso e servire. Decorare i pomodori volendo, con una cordoncino di rotelle di olive farcite, ai bordi del piatto con ciuffetti di prezzemolo riccio. Portare in tavola e distribuire un pomodoro circa per ogni commensale.