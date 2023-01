L'Epifania tutte le feste porta via ma c'è ancora chi ha intenzione di mettere in tavola una pietanza buona e della tradizione, ma in maniera innovativa. Il cocktail di scampi la si può definire "impropriamente" un'insalata di scampi - per l'appunto - servita in coppa con la salsa rosa. Negli anni questo delizioso miscuglio ha fatto il giro del mondo deliziando i gourmet di tutto il globo avendo per altro un successo inaspettato. La sua popolarità la si deve alla semplicità e genuinità dei suoi ingredienti e cioè scampi freschi conditi con un 'invitante insalata riccia.

I chef di tutto il mondo poi, si sono ingegnati cercando di migliorare il più possibile questa pietanza aggiungendo e modificando sempre di più la ricetta originale. Il cocktail di scampi in coppa rappresenta una versione più sfiziosa e originale dell'antipasto originario. La versione che andiamo a presentare è molto più raffinata di quella canonica, ma di sicuro successo. Per fare bella figura con i commensali, ideale è servire il piatto in una coppa di ghiaccio decorata con limone ed erbe aromatiche. La pietanza abituale è rappresentata nel migliore dei modi, arricchita poi da una deliziosa mela a dadini che porta freschezza al palato e dal sedano che esalta un tocco di colore. A questa leccornia è facile abbinare un vino bianco fermo come il Capena Doc, gli aromi tannici di questo elisir apporteranno note floreali mettendo in risalto il gusto degli scampi.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 45 minuti più il tempo di congelamento

Per la coppa di ghiaccio

1 limone piccolo affettato

6 rametti di erba aromatica

100 gr di scampi con il guscio

Per il cocktail di scampi

2 cucchiai di doppia panna

4 cucchiai di maionese

1 cucchiaio di passata di pomodoro

pepe di cayenna

2 cucchiai di succo di limone

1 piccolo melone

1 piccolo peperone rosso a fette

1 mela rossa a dadini

4 piccoli gambi di sedano a fette

450 gr di scampi

6 foglie di insalata riccia

paprica

6 scampi interi per la decorazione

Preparazione

Per prima cosa versare 1/2 di acqua una scodella di circa venti centimetri di capienza.

Inserire nella stessa una scodella di diciotto centimetri e legarlo con del liquore. Distribuire le fettine di limone e l'erbetta aromatica nelle fessure e far congelare nel frigo Addizionare con un pò di scampi con il guscio e ricoprirli con acqua. Congelare in frigo, versare con acqua e mettere ancora nel freezer. Allestire la salsina per il cocktail di scampi: lavorare a neve la panna e aggiungerla alla maionese, addizionare il pomodoro , il pepe e il succo di limone.

Usando uno strumento per scavare la frutta, preparare tante gemme di melone. Aggiungere al melone il peperone, la mela, il sedano, gli scampi e metà della salsetta allestita prima. Togliere dall'involucro la coppa di ghiaccio, mettere al suo interno interno la lattuga. Poggiare il cocktail di scampi allestito sopra l'insalata, versare il resto della salsa e aggiungere di paprica. Servire con gli scampi immediatamente.