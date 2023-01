La torta al cioccolato è un dolce perfetto per ogni occasione, inoltre è deliziosa e facile da preparare. Il ricco sapore di cioccolato soddisfa tutti i golosi e la sua consistenza umida e tenera al tempo stesso è semplicemente irresistibile.

Di seguito approfondiamo quindi la ricetta che permette di creare una classica torta rotonda al cioccolato ideale per i compleanni, per le feste o per qualsiasi altra occasione particolare, ma anche per regalarsi semplicemente un dolce momento durante la colazione o la merenda.

Gli ingredienti

Per la preparazione di due torte:

due tazze di farina per tutti gli usi

due tazzine di zucchero semolato

3/4 di tazza di cacao amaro in polvere

un cucchiaino di lievito in polvere

due cucchiaini di bicarbonato di sodio

un cucchiaino di sale

una tazza di latte

mezza tazza di olio vegetale

tre uova grandi

due cucchiaini di estratto di vaniglia

una tazza di acqua bollente

Il procedimento

Per preparare due torte al cioccolato, come prima cosa, occorre preriscaldare il forno a 180°C.

Poi si devono imburrare e infarinare due tortiere rotonde da 24 cm.

In una grande terrina, occorre poi sbattere insieme la farina, lo zucchero, il cacao in polvere, il lievito, il bicarbonato di sodio e il sale. In una terrina separata, invece, vanno sbattuti insieme il latte, l'olio vegetale, le uova e l'estratto di vaniglia.

Aggiungere gli ingredienti umidi agli ingredienti secchi e mescolare fino a quando non saranno ben amalgamati. Aggiungere l'acqua bollente alla pastella e mescolare fino a che tutto sarà liscio. La pastella risulterà sottile. Versare poi uniformemente l'impasto nelle tortiere preparate.

Cuocere le torte in forno per 30-35 minuti, o fino a quando uno stuzzicadenti (che va precedentemente inserito al centro) risulterà pulito.

A questo punto sarà possibile togliere le torte dal forno e lasciarle raffreddare per 10-15 minuti, prima di toglierle dalle teglie.

Una volta che le torte si sono completamente raffreddate, sarà anche possibile anche ornarle con la glassa al cioccolato che si preferisce, o semplicemente con zucchero a velo o cacao: a questo punto è il momento di servire.

Come variante è possibile usare una glassa al cioccolato e fragole intinte per metà nella glassa stessa: in questo modo si aggiunge un dettaglio estetico e di gusto di non poco conto, che può essere particolarmente apprezzato dai propri commensali.