Il tempeh ha origini indonesiane, si prepara con la soia e ha lo stesso contenuto proteico della carne, tanto da venir chiamato anche "carne di soia". Si rivela quindi un valido alleato per chi segue un regime alimentare vegetariano o vegano.

Di seguito approfondiamo due ricette: il tempeh con tagliolini in salsa verde e il tempeh fritto alla balinese.

Tempeh con tagliolini in salsa verde

Per realizzare questo piatto occorre preparare una salsa verde, la quale servirà anche il tamari, che è una salsa di soia giapponese.

Ingredienti per 4 persone:

320 g. di tempeh

120 g. di tagliolini o fettuccine

1 ciuffo di prezzemolo

1 ciuffo di coriandolo

1 peperoncino piccante

2 spicchi d'aglio

1 cucchiaio di tamari

1/2 mestolo di brodo vegetale

1 mazzetto di rucola

4 scalogni

olio evo q. b

sale q. b

erbette fresche q. b

Preparazione:

Frulliamo prezzemolo, coriandolo, aglio, peperoncino, brodo e quattro cucchiai d'olio fino a ottenere una salsa verde a cui andremo ad aggiungere il sale e il tamari.

Tagliamo a fette il tempeh e facciamolo cuocere a vapore per 10 minuti, poi mettiamolo a marinare per un'ora con 1/3 della salsa ottenuta e il tamari, dopodiché facciamo tostare in padella.

Ora prepariamo i tagliolini e, quando sono quasi pronti, mettiamo la rucola direttamente nell'acqua di cottura.

Facciamo rosolare in olio bollente gli scalogni tagliati a fettine, saliamoli e aggiungiamo i tagliolini scolati con la rucola.

Serviamo il tempeh con i tagliolini, la salsa rimanente e qualche erbetta fresca.

Tempeh fritto alla balinese

Questo piatto prevede la preparazione del sambal. Tale salsa dal sapore deciso è necessaria per la ricetta come accompagnamento per il tempeh.

Ingredienti per 4 persone:

320 g. di tempeh

Un mestolo di brodo vegetale

150 g. di riso

olio di semi q. b

sale q. b

pepe q. b

Per il sambal:

4 spicchi d'aglio

2 o 3 scalogni

peperoncini piccanti q. b

6 pomodori

Un cucchiaino di zucchero

olio evo q. b

sale q. b

Procedura:

Tagliamo il tempeh a bastoncini che faremo marinare in un piatto con il brodo, il sale e il pepe per una ventina di minuti.

Ora passiamo alla preparazione del sambal: immergiamo i pomodori per una trentina di secondi in acqua bollente e poi tagliamoli a pezzetti. Facciamo scaldare tre cucchiai di olio d'oliva in un tegame; mettiamo gli scalogni tritati, l'aglio, lo zucchero, due prese di sale e i peperoncini. Lasciamo cuocere 10 minuti in pentola semicoperta fino a ottenere la salsa.

Portiamo il riso a bollitura e mettiamo a friggere il tempeh fino quando appare dorato e croccante.

A questo punto possiamo servire il tempeh in un piatto con il riso, il sambal e un'insalatina a piacere (per esempio di basilico, finocchio e peperoncino a fettine).