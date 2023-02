I cuddureddi sono dei dolcetti tipici della tradizione siciliana, consumati in particolare a febbraio nel giorno della festa di San Biagio. Essi possono avere varie forme, ma quella più utilizzata è sicuramente il "rametto", che si può ottenere incidendo la pasta solo in alcuni punti. Di seguito approfondiamo la ricetta per realizzarli in casa, quindi con gli ingredienti e con il procedimento di preparazione.

Ingredienti

Per il condimento:

80 g di mandorle

200 g di fichi secchi

100 g di noci

50 g di uvetta

80 g di arance candita

80 g di limone candito

100 g di cioccolato fondente

70/80 g di miele

un cucchiaino di cannella se gradite

Per l'impasto:

500 g farina 00

120 g zucchero

140 g strutto

100 g latte

mezza bustina lievito pane angeli

1/2 tuorli

1 pizzico di sale gradito

Per la decorazione:

zucchero a velo

albume di uovo

Procedimento

Per prima cosa occorre preparare il condimento, magari il giorno prima rispetto alla fase definitiva di realizzazione dei dolcetti.

In particolare dovete macinare o tagliare le mandorle, le noci e il cioccolato. Versate quanto ottenuto all'interno di un recipiente. Nel frattempo scaldate leggermente e a bagnomaria il miele. Versatelo nel recipiente e iniziate a mescolare, fino a quando non avrete ottenuto un impasto denso e compatto. Coprite quanto ottenuto con della pellicola trasparente, fate poi dei fori per far respirare l'impasto, riponete in un luogo asciutto e fresco e fate riposare almeno un paio di giorni in frigo.

Per realizzare, invece, l'impasto dovrete per prima cosa setacciare la farina con lo zucchero e il lievito e aggiungete l'uovo. Amalgamate fino a quando l'uovo non sarà stato completamente assorbito dalla farina.

Nel frattempo, in un pentolino, fate sciogliere lo strutto. Versatelo nel recipiente contenente la farina e aggiungete, un po' alla volta, il latte che servirà per ammorbidire il vostro impasto. Lavorate poi energicamente l'impasto, fino a quanto non avrete una pagnotta morbida e compatta. Lasciate riposare per almeno mezza giornata in frigo.

Per dare la forma: una volta che avrete ripreso l'impasto, non vi resta che iniziare a creare dei panetti più piccoli. Con l'aiuto della macchina stendete la pasta fino a formare delle striscioline larghe almeno 20 cm, spesse almeno 3 mm. Con l'aiuto di un cucchiaino ponete il condimento e formate delle strisce, che poi andrete a chiudere con la pasta.

Lavorate un po' con le mani ogni striscia ottenuta e, con l'aiuto del coltello, fate delle incisioni sui lati.

In una teglia con carta antiaderente riponete i cuddureddi ottenuti e infornate a 180 gradi per 20 minuti o fino a quando non noterete una leggera doratura. Una volta cotti, sfornateli e fateli raffreddare. Poi spolverizzate con zucchero a velo e serviteli.