Nelle prossime puntate di La notte nel cuore, una cena di riconciliazione voluta da Cihan rischierà di trasformarsi in tragedia. Tahsin non arriverà all’incontro: la sua auto sarà ritrovata crivellata di colpi e l’uomo verrà poi rinvenuto in fin di vita nella neve.

Cihan organizzerà una cena per unire le famiglie

Nell'hotel dei Sansalan andrà in scena una cena di riconciliazione tra Samet e Tahsin. Sarà Cihan a volerla fortemente, perché solo con la pace tra le famiglie può vivere con serenità il suo amore per Melek e l'arrivo del loro bambino. Alla cena arriveranno proprio tutti, a eccezione di Tahsin.

L’auto di Tahsin sarà ritrovata crivellata di colpi

Di lui non ci sarà traccia, fino a quando Nuh riceverà una telefonata: l'auto di Tahsin è stata ritrovata crivellata di colpi e del suo corpo non c'è tratta, ma nell'abitacolo ci sono delle macchie di sangue. Nuh sarà disperato e se la prenderà contro Cihan, pensando che ci sia la sua mano dietro questa vicenda.

Cihan e Samet finiranno sotto accusa

Dal canto suo, Cihan crederà che, invece, sia stato Samet a tentare di porre fine alla vita di Tahsin. Vorrà constatare con mano quanto successo, così andrà nel luogo in cui è stata trovata la macchina, ma troverà Nuh, che lo caccerà in malo modo.

Nel frattempo, Sumru sarà sempre più disperata. Anche lei crederà che dietro questa vicenda ci sia Samet e se la prenderà contro di lui.

"Hai fatto questo perché non sopporti che mi sia innamorata di Tahsin", dirà la donna, scatenando la furia di Samet.

Sumru e Nuh partiranno alla ricerca di Tahsin

Sumru tornerà a casa accompagnata da Sevilay e Melek, ma non riuscirà a trovare pace. Chiamerà Nuh per sapere se ci sono delle novità, ma quando si renderà conto che la situazione è destinata solamente a diventare più tragica, deciderà di raggiungere il figlio sul luogo del ritrovamento dell'auto. Resterà scioccata quando la vedrà crivellata di colpi e proporrà a Nuh di cercare loro stessi Tahsin in mezzo al bosco antistante. La situazione non sarà per niente facile, visto che ci sarà un fitta neve e le condizioni saranno proibitive.

A ogni modo inizieranno le ricerche e i due, vista anche la pericolosità della situazione, saranno accompagnati dalla polizia.

Tahsin verrà ritrovato in fin di vita nella neve

A un certo punto, qualcuno intravederà un corpo. Sarà quello di Tahsin, riverso a terra e immerso nella neve. Sumru temerà che sia morto, ma Nuh la rassicurerà dicendole: "Sta respirando, è vivo". Non ci sarà tempo da perdere, arriveranno subito gli operatori sanitari pronti a soccorrerlo, ma la situazione sarà grave e la sua vita avrà i minuti contati, sospesa tra speranza e paura.