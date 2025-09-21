Melek e Cihan si sposeranno dopo diversi alti e bassi nelle prossime puntate de La notte nel cuore: per il grande giorno Nuh non sarà tra gli invitati.

Le anticipazioni rivelano che Nuh saprà delle nozze di sua sorella solo il giorno della cerimonia, perché i suoi problemi con la rabbia rischierebbero di creare problemi. Nonostante la promessa di non recarsi al matrimonio, però, Nuh alla fine si presenterà alla cerimonia per abbracciare Melek e augurarle felicità.

Melek e Cihan: un amore contrastato

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che ci saranno ancora molti alti e bassi tra Melek e Cihan, ma alla fine l'amore trionferà.

La donna sarà decisa a portare avanti la gravidanza da sola, con l'aiuto di Sumru e soprattutto di Nuh che, pur di saperla lontana da Cihan, è disposto a tutto. L'amore tra i due, però, non si spegnerà ed entrambi soffriranno molto per questa situazione. Nelle prossime puntate, Cihan deciderà di lasciare tutto per trasferirsi in Svizzera e lascerà una lettera commovente a Melek che correrà in aeroporto, ma non riuscirà a fermarlo in tempo. Tutto sembrerà ormai perduto per la coppia, ma un imprevisto costringerà Cihan a tornare in Cappadocia. Samet, infatti, avrà un terribile incidente e la sua vita sarà appesa a un filo. In questa occasione, Melek e Cihan si rivedranno ma la donna non avrà la forza di ricominciare.

Dal punto di vista legale non ci saranno più impedimenti, perché Cihan divorzierà da Sevilay e tornerà ad essere un uomo libero, ma la famiglia continuerà ad osteggiare questo amore. Nuh non avrà la minima intenzione di accettare Cihan e le sue reazioni saranno sempre più violente, ma anche Harika si opporrà con forza all'arrivo di Melek in famiglia.

Nuh in cura per i problemi di gestione della rabbia

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, l'amore sarà più forte di tutto e Melek e Cihan con il tempo si riavvicineranno. Sansalan potrà ascoltare, per la prima volta, il battito del cuore di suo figlio e prometterà a Melek che farà riappacificare le due famiglie per vivere in armonia. Cihan non taglierà i ponti con Sevilay, tanto che si impegnerà a trovare la sua vera famiglia e, quando ci riuscirà, le darà appuntamento.

Cihan vedrà Sevilay in un bar e le dirà che suo padre è morto e che i suoi fratelli sono in America. Nuh vedrà la sua fidanzata con Cihan e andrà su tutte le furie, arriverà alle mani con Cihan e per poco non colpirà anche Sevilay. La ragazza lascerà Nuh e Tahsin imporrà al ragazzo di farsi curare da uno specialista perché i suoi problemi con la rabbia sono diventati ingestibili. Cihan "rapirà" Melek e preparerà una cena in un posto molto romantico in cui le rifarà la proposta di nozze. La mattina del grande giorno, Sumru e Tahsin si prepareranno al meglio e Nuh, all'oscuro di tutto, chiederà loro dove stiano andando. Solo a quel punto il ragazzo sarà messo al corrente delle nozze di sua sorella e Tahsin gli chiederà di non partecipare alla cerimonia per evitare altri scatti d'ira.

Nuh accetterà, ma poi si recherà alle nozze per abbracciare sua sorella. Il ragazzo stringerà la mano a Cihan e augurerà a lui e a Melek tanta felicità. Durante la cerimonia, però, per Nuh sarà molto difficile reprimere la rabbia nel vedere Sevilay distante e seduta accanto ad un altro ragazzo.

Cihan e Melek distanti come non mai

Nelle puntate in onda in Italia, Melek e Cihan non si sono ancora riconciliati. La ragazza, d'accordo con Nuh, non vuole perdonare il suo amato perché l'ha trattata malissimo negli ultimi tempi. Cihan ha accusato Melek di aver complottato contro la sua famiglia e ha persino insinuato che la loro storia d'amore per lei era solo un mezzo per distruggere i Sansalan. Quando Cihan ha scoperto che Melek è incinta è arrivato a pensare di togliere il figlio a sua madre.

In questo periodo, quindi, la rabbia ha preso in sopravvento e non sembrano esserci spiragli di un ritorno di fiamma. Le reazioni di Cihan e Melek, però, lasciano trasparire il grande amore che provano l'uno per l'altra e solo a causa dell'orgoglio nessuno dei due fa un passo per ricominciare.