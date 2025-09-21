Assisteremo nuovamente ad una sfida tra Italia e Belgio ai Campionati del Mondo 2025 maschili di pallavolo, che si stanno svolgendo nelle Filippine. Gli azzurri hanno iniziato il proprio cammino nel tabellone ad eliminazione diretta con la vittoria nel match degli ottavi contro l’Argentina. Un successo che ha permesso alla squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi di conquistare il pass per i quarti di finale, dove troverà il Belgio. La nazionale guidata dal tecnico italiano Emanuele Zanini ha superato la Finlandia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-17, 25-21), ottenendo così il passaggio del turno.

Italia e Belgio si ritroveranno quindi di fronte dopo il match della fase a gironi, in cui hanno avuto la meglio i belgi al tie-break. La partita tra Italia e Belgio è in programma mercoledì 24 settembre alle ore 9.30 italiane presso la SM Mall of Asia Arena di Pasay. Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

Il precedente tra Italia e Belgio nel girone: azzurri in cerca di riscatto

L'Italia ha perso una sola sfida in questi Campionati del Mondo 2025 ed è stata la seconda partita della Pool F contro il Belgio. Gli azzurri dovranno quindi ribaltare quel risultato per riuscire ad avere la meglio nella nuova sfida dei quarti e proseguire il proprio cammino nella rassegna iridata.

Il match del girone è terminato con la Nazionale sconfitta al tie-break, dovendosi arrendere agli avversari con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13). La squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi dovrà stare attenta soprattutto a entrare in campo con il giusto atteggiamento mentale e partire meglio rispetto all’ultimo precedente, quando la formazione belga era riuscita a conquistare i primi due set. Poi era arrivata la reazione con la vittoria dei successivi due parziali, ma nel momento decisivo del tie-break il Belgio aveva trovato i colpi decisivi per la vittoria.

I giocatori dell'Italia a disposizione del CT

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi nell’ultima partita contro l’Argentina ha schierato in diagonale Simone Giannelli e Yuri Romanò, Mattia Bottolo e Alessandro Michieletto come schiacciatori, Giovanni Gargiulo e Roberto Russo come centrali, oltre a Fabio Balaso nel ruolo di libero.

Il CT potrebbe riproporre lo stesso starting six per la sfida con il Belgio, ma anche optare subito per qualche cambio, visto che le opzioni in rosa non mancano, infatti sono a disposizione anche Kamil Rychlicki, Luca Porro, Francesco Sani, Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Simone Anzani e Domenico Pace.