La gelatina di brodo è una pietanza utile sia per la preparazione di terrine (ossia degli sformati che prendono il nome dal contenitore in cui vengono cucinati) sia per conservare le carni. Ma può essere anche una merenda golosa se viene servita con una buona fetta di pane abbrustolito o solo con l'aggiunta di burro.

Curiosità storiche sulla gelatina

Si narra che la prima gelatina al mondo venne creata circa 8000-4000 anni fa per caso. Secondo la tradizione, infatti, degli impasti simili di gelatina e collagene derivati da tessuti animali vennero utilizzati dagli uomini delle caverne e dagli antichi egizi.

Furono poi gli arabi nel 900 d.C. circa a realizzare la prima vera "colla di pesce" con le teste per l'appunto di pesci.

Oggigiorno le gelatine possono essere di diversi tipi e sono particolarmente apprezzate nel Nord Europa, soprattutto per la realizzazione di altre succulente pietanze. La loro preparazione non è certamente difficile, ma servono diverse ore di tempo e occorre eseguire bene tutti i passaggi per ottenere il risultato migliore della ricetta.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di cottura: circa 8 ore

Alcuni pezzi di carne di vitello

ossa di manzo

una cipolla

una carota

un po' di olio evo

qualche fungo

un porro

un mazzetto aromatico

due albumi di uovo

vino rosso

Preparazione

Per prima cosa bisogna far rosolare i pezzi di carne di vitello, le ossa di manzo e le verdure (carota e cipolla) in poco olio.

Occorre aggiungere poi poca acqua fredda salata, un mazzetto aromatico, il vino, i fungi e il porro. Far cuocere a fuoco lento, togliendo spesso con un colino la schiuma che si forma in superficie, per 8 ore circa.

In seguito occorre raffreddare, filtrare il brodo e mettere in frigorifero. Togliere il grasso formatosi in superficie e mettere in una casseruola pulita il brodo aggiungendo gli albumi.

Mettere sul fuoco e mescolare velocemente in continuazione con una forchetta. Quando il brodo bollirà e l'albume si sarà coagulato in superficie allora si può smettere di mescolare e si deve togliere dal fuoco per fare abbassare la schiuma formatasi. Dopo 10 minuti occorre rimettere sul fuoco e fare bollire ancora senza mescolare.

Bisogna far poi riposare e rimettere al fuoco per altre due volte. Filtrare il brodo con un colino, coperto con un tovagliolo bagnato e strizzato, direttamente in una ciotola, lasciando depositare la schiuma dell'albume sul colino perchè faccia da filtro. Controllare la consistenza e servire a piacere.

Per rendere più gelatinoso il brodo si possono sciogliere sul fuoco due cucchiai di gelatina istantanea ogni sei decilitri di brodo: il risultato è più che garantito.

Per ottenere un brodo limpido bisogna farlo sobbollire: più la cottura è lenta e più limpido riuscirà il brodo.