I Fiori di rognone con le verdure sono un secondo piatto di carne di maiale. È una ricetta di origine cinese semplice e facile da eseguire, ma per ottenere il risultato migliore bisogna rispettare alla lettera tutti i passaggi.

Non tutti la conoscono perché fa parte della più antica tradizione culinaria mandrina. In Cina è un piatto molto apprezzato e servito anche durante i matrimoni. Questa leccornia risale al periodo della dinastia Ming, successivamente è stata ampliata con l'aggiunta di funghi secchi cinesi e i germogli di bambù. Oggi è servita a richiesta nei migliori ristoranti cinesi del mondo, soprattutto negli Stati Uniti d'America.

Cos'è il rognone di maiale e come viene utilizzato in cucina

Il rognone di maiale non è altro che il rene dell'animale, che può essere cucinato in svariati modi. Esso è considerato una prelibatezza alimentare e non uno scarto. Nato come piatto povero della cucina contadina, ora fa parte di svariate Ricette proposte da chef internazionali.

Si tratta di un cibo ad alto valore nutritivo (circa 120 chilocalorie per 100 grammi) e quindi adatte a una dieta ricca e proteica. Inoltre, i rognoni apportano una gran quantità di sali minerali, come lo zinco, il selenio e di ferro, che sono particolarmente indicati per chi soffre di anemia lieve.

Ingredienti

Quantità per 4 - 6 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 3 - 5 minuti

5- 6 funghi cinesi messi a mollo tutta la notte e scolati

8 - 9 cucchiai di olio di girasole

225 grammi di carote tagliate a fettine

100 grammi di taccole tagliate a pezzetti

225 grammi di germogli di bambù in scatola scolati

1 cucchiaio di sale

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaio di salsa di soia chiara

2 - 3 gocce di olio di sesamo

1 cucchiaio di brodo di pollo

225 grammi di rognone di maiale già puliti e tagliati

1 cucchiaio di olio di sesamo

Preparazione

Come prima cosa occorre strizzare i funghi, tagliarne i gambi e affettarli sottilmente.

Poi bisogna scaldare alcuni cucchiai di olio nella padella e far soffriggere in esso per un minuto le carote e le taccole. Aggiungere i germogli di bambù e i funghi e far cuocere per un minuto. Unire il sale e lo zucchero, la salsa di soia, l'olio di sesamo e il brodo.

Poi bisogna cuocere il tutto, mescolando per uno o due minuti.

Disporre le verdure su di un piatto da portata e tenerle in caldo coperte. Rimettere poi sul fuoco la padella e aggiungervi l'olio rimasto. Una volta caldo, bisogna farvi soffriggere per 15-20 secondi i rognoni, finché saranno ben cotti e si apriranno a fiore. Scolarli poi dall'olio con un colino e unirli alle verdure calde e mescolare bene. Spolverizzare tutto con i semi di sesamo tostati e servire subito in tavola quando il piatto è ancora ben caldo.