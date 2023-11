Il risotto ai funghi porcini è un primo piatto cremoso e avvolgente, perfetto per conquistare l'approvazione degli ospiti o per coccolare la famiglia durante le giornate fredde autunnali. Esso si presenta come un piatto irresistibile anche per i vegetariani.

Di seguito approfondiamo ingredienti e procedimento di questa ricetta.

Ingredienti e dosi

Dosi per quattro persone:

290 g di riso

4 porcini freschi

uno scalogno

1/2 bicchiere di vino bianco

150 cl di brodo

30 g di burro

A fine preparazione, occorreranno i seguenti ingredienti per condire e decorare il piatto:

80 g di Parmigiano Reggiano

un ciuffo di prezzemolo

1/2 cucchiaio di olio extravergine di oliva

sale qb

pepe qb

Preparazione

Il primo passaggio da effettuare è la pulizia dei funghi.

Ricordatevi che i funghi freschi non vanno mai lavati, quindi bisogna pulirli per bene con molta accuratezza. Con l'aiuto di un coltellino eliminare la base del fungo (quella più sporca di terra) ed eliminare i residui di terra rimanenti sul resto del fungo, aiutandovi con una spazzolina. Dopo aver pulito per bene i funghi, è il momento di tagliarli a fettine sottili di lungo, ma se sono di grandi dimensioni è consigliabile dividere anche la testa dalla base.

Adesso che abbiamo i funghi tagliati, possiamo metterli da parte e passare alla cottura del riso. Iniziamo tritando lo scalogno molto sottile e farlo soffriggere a fiamma bassa in una pentola di medie dimensioni con poco olio. Una volta che lo scalogno diventa dorato, aggiungere il riso e lasciarlo tostare a fiamma alta per alcuni minuti.

Per dare un tocco di sapore, aggiungere il vino e girare fin quando non sarà del tutto evaporato. Man mano che il tutto si asciuga, aggiungere un mestolo alla volta di brodo vegetale, fin quando il riso non diventa del tutto cotto. I tempi di cottura del riso in media variano dai 15 ai 18 minuti.

Dopo circa 8 minuti di cottura del riso, aggiungere tutti i funghi puliti e tagliati precedentemente, e mescolare con molta delicatezza.

Spegnere la fiamma non appena il riso risulta cotto, anche leggermente duro per chi lo desidera, e aggiungere il formaggio grattugiato e il burro. Mescolare il tutto e aggiungere l'ultimo mestolo di brodo vegetale per aiutare a creare la giusta consistenza alla crema

A questo punto è possibile impiattare il risotto e completare con l'aggiunta di prezzemolo (tritato o a ciuffetti), una spolverata di pepe.