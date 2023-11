L'insalata piccante di radici è una ricetta che può essere servita come contorno o come pasto principale in una cena leggera. In essa le verdure vengono trattate con un taglio particolare a bastoncino chiamato per l'appunto "a radice" e poi subiscono un processo particolare, venendo fritte e successivamente bollite; infine vengono condite con una speciale salsa al momento di essere servite.

Questa ricetta è in uso soprattutto in Cina, dove i vegetali vengono immersi nelle cosiddette "glassature" prima di essere degustati. I procedimenti per le glassature sono molteplici.

La glassatura: origini e modalità di preparazione

La glassatura è una tecnica antica per condire e dare sapore anche alle verdure e alle radici. Il procedimento è talmente antico che non può essere collocato nella storia in un tempo ben definito. Furono comunque i popoli orientali i primi a usare questa tecnica per conservare più a lungo il cibo preparato.

Per glassare le verdure "a radice" bisogna innanzitutto tagliarle a bastoncini o a fette e porle in una casseruola dal fondo pesante, con quattro cucchiai di acqua fredda 25 grammi di burro e 15 grammi di zucchero. Portare a bollore a recipiente scoperto e lasciare sobbollire fino a evaporazione dell'acqua. Si può anche preparare la glassa mescolando due cucchiai di miele con la scorza grattugiata di un limone.

Far bollire lentamente diverse qualità di verdure, poi, dopo averle scolate, occorre passarle nella glassa. Poi bisogna disporle in una pirofila e passarle sotto il grill fino a che saranno colorite e croccanti.

Ingredienti

Quantitativi per 4 - 6 persone

Tempo di preparazione 25 minuti

Tempo di cottura 5 - 7 minuti

700 gr di verdure assortite tagliate a bastoncino

Per il condimento

1 cucchiaio di zenzero fresco

1 cucchiaino di zenzero fresco pelato e grattugiato

il succo di 2 limes

2 cucchiai di olio di oliva

1 cucchiaio di coriandolo fresco tritato

pepe nero macinato

Preparazione

Come prima cosa occorre sbucciare le verdure e tagliarle a bastoncino.

Se si vogliono preparare le verdure in anticipo, metterle, una volta tagliate, in una terrina piena di acqua e passarle poi in frigorifero per mantenerle fresche. Disporre le verdure in un cestello per fritti e immergerli in una pentola d'acqua fredda. Portarle a bollore a pentola coperta e lasciare sobbollire per 5 - 7 minuti fino a quando saranno tenere.

Scolarle e disporle in un piatto. Mescolare insieme lo zenzero, il succo di lime, l'olio, il coriandolo, e il pepe e farli scaldare sul fuoco in una casseruola.

Infine occorre versare il condimento in un bricco e condire l'insalata poi prima di servire. Consumare a temperatura ambiente.