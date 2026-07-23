Dal 24 al 28 luglio, il prestigioso ristorante Anciovi, situato all'interno del San Domenico Palace di Taormina, parte del rinomato gruppo Four Seasons, si prepara ad accogliere un'esclusiva esperienza gastronomica pop-up. L'evento, intitolato “Chef Mantarro e Ho a Taormina, pop up asiatico per 5 cene a 'quattro mani'”, vedrà protagonisti due maestri della cucina internazionale: lo chef Massimo Mantarro, già insignito di una stella Michelin, e Peter Ho, executive chef del celebre ristorante Mei Ume del Four Seasons Hotel London a Tower Bridge. Per cinque serate consecutive, i due chef collaboreranno in un inedito percorso culinario “a quattro mani”, concepito per fondere armoniosamente i sapori dell'Estremo Oriente con la tradizione gastronomica siciliana.

Un dialogo tra culture culinarie

Lo chef Massimo Mantarro è universalmente riconosciuto per il suo approccio innovativo e contemporaneo alla cucina siciliana, una filosofia che valorizza con maestria gli ingredienti locali più pregiati e le radici profonde della tradizione isolana. Al suo fianco, Peter Ho si è affermato per la sua raffinata interpretazione moderna della cucina cinese e giapponese, portando un tocco di eleganza e creatività. Il menu ideato per questa speciale occasione si caratterizza per una forte identità asiatica, perfettamente in sintonia con il concept di Anciovi, che è intrinsecamente incentrato sui piatti a base di pesce, ma sarà arricchito da raffinati richiami alla cultura gastronomica siciliana.

Come anticipato dallo chef Mantarro, “Sarà senza dubbio un menu dalla forte identità asiatica, perfettamente in sintonia con il concept di Anciovi, incentrato sul pesce, e arricchito da raffinati richiami alla tradizione siciliana”. Lo chef Ho ha espresso il suo entusiasmo: “Sono entusiasta di affiancare lo chef Massimo e il suo team in questa serie di cene che unisce le tecniche culinarie cinesi e giapponesi agli ingredienti della Sicilia e del più ampio bacino del Mediterraneo”.

Anciovi: eccellenza tra mare e sapori mediterranei

Il ristorante Anciovi è una delle tre gemme gastronomiche del San Domenico Palace di Taormina e si distingue per la sua offerta culinaria focalizzata su piatti di pesce fresco e autentici sapori mediterranei, con una particolare e profonda attenzione alla cucina siciliana.

La sua incantevole location, strategicamente posizionata a bordo piscina, regala una vista panoramica mozzafiato su Taormina, creando un'atmosfera rilassata e sofisticata, ideale per pranzi e cene indimenticabili. Tra le specialità che arricchiscono il menu regolare di Anciovi, si possono gustare piatti iconici come i paccheri con ragù di astice, l'insalata di mare con dressing al limone Interdonato, e il delicato sashimi di ricciola con ratatouille di menta. Il ristorante accoglie i suoi ospiti per il pranzo, l'aperitivo e la cena, proponendo un'esperienza gastronomica che celebra l'incontro tra tradizione e innovazione.

La cornice esclusiva del San Domenico Palace

Le cinque serate di questo pop-up gastronomico rappresentano un'occasione imperdibile per esplorare l'affascinante incontro tra la cucina asiatica contemporanea e la ricca tradizione siciliana, frutto della sinergica collaborazione tra due chef di fama internazionale.

L'evento si svolge in una delle location più suggestive e storiche di Taormina: il San Domenico Palace. Questa struttura iconica non solo ospita Anciovi, ma è anche sede di altri prestigiosi ristoranti, tra cui il Principe Cerami, anch'esso guidato dallo chef Mantarro e rinomato per la sua cucina stellata, e il Rosso, che propone un viaggio attraverso le eccellenze della cucina italiana regionale. Un contesto di lusso e storia che amplifica il valore di questa straordinaria iniziativa culinaria.