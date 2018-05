L'attrice Elena Sofia Ricci è la protagonista [VIDEO] indiscussa della longeva serie televisiva di Rai Uno, Che Dio Ci Aiuti in cui veste dalla prima stagione il ruolo della simpatica Suor Angela. Il personaggio si è distinto per essere divenuto uno dei più amati ed apprezzati dai milioni di telespettatori italiani a conferma del grande legame instaurato con il pubblico.

Bisogna sottolineare che l'attrice e protagonista della fiction Che Dio Ci Aiuti ha mostrato la sua poliedricità in quanto si è messa a confronto con svariati e differenti ruoli: un esempio si ritrova nell'interpretazione del magistrato Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone.

Quali sono le novità e curiosità riguardanti i protagonisti della longeva serie televisiva ed in particolare l'attrice toscana nella fiction di Rai Uno?

La partecipazione alla pellicola del regista Paolo Sorrentino

Quest'anno Elena Sofia Ricci è la protagonista femminile della pellicola Loro 2 uscita nelle sale nel mese di maggio e diretta dal regista napoletano Paolo Sorrentino. Quest'ultimo nella maggior parte dei suoi film ha sempre collaborato con l'attore Toni Servillo capace di mettersi a confronto con interpretazioni di grande spessore.

Elena Sofia Ricci veste il ruolo di Veronica Lario, moglie dell'imprenditore Silvio Berlusconi interpretato dallo stesso Toni Servillo. L'attrice è tornata sul set della fiction Che Dio Ci Aiuti in quanto impegnata a girare la quinta stagione della serie che nel corso degli anni è riuscita ad ottenere un picco di ascolti importante.

Il matrimonio di Guido ed Azzurra nella quarta stagione di Che Dio Ci Aiuti

La serie dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2019 dopo quindi due anni dall'ultima messa in onda. La quarta stagione è iniziata con un evento atteso dal pubblico come il matrimonio di Guido ed Azzurra. Nella prossima stagione i due grandi assenti della fiction sono Lino Guanciale e Diana Del Bufalo: la mancata presenza dell'attore era scontata dopo aver avuto un ruolo minore nel 2017 a differenza del personaggio di Azzurra interpretato dall'attrice Francesca Chillemi.

Confermata Arianna Montefiori che interpreta il personaggio di Valentina incapace di esprimere i propri sentimenti e destinata a trascorrere una vita complessa, ma l'incontro con Gabriele può offrirle una seconda possibilità. Inoltre è stata scelta come location la città di Fabriano con la presenza del nuovo 'angolo' del convento che farà da cornice all'intera serie televisiva.