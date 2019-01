Annuncio

Il nuovo singolo di Ariana Grande "7 Rings" ha debuttato il 18 gennaio con un video musicale tutto rosa, diamanti e champagne diretto dalla regista Hannah Lux Davis ed è già un successo. Numero 1 nelle itunes charts di più di 78 paesi (tra cui l'Italia in cui in questo momento è al sesto posto) , 5.2 milioni di streams su spotify nelle prime 24 ore e 51 milioni di views su youtube in soli tre giorni.

Ariana Grande accusata di plagio

Ma sono durati poco i festeggiamenti per la cantante, perchè il 19 di gennaio, un solo giorno dopo il grande debutto [VIDEO], la rapper americana Princess Nokia ha postato una clip sul suo profilo instagram ascoltando "7 rings".

"oh wow! Vi sembra famigliare? " ha chiesto ai suoi 650 mila fans prima di attaccare con "Mine" contenuto nel mixtape "1992" uscito nel 2017 per comparare i due singoli.

Non è però l'unica ad aver accusato di plagio Ariana Grande perchè anche Soulija Boy ha sentito delle somiglianze con il suo flow di "Pretty Swag Boy".

Il rapper ha attaccato la Grande su twitter chiamandola pubblicamente una ladra e nel post in cui la cantante ha pubblicato i nomi dei suoi amici che hanno collaborato a "7 rings" per ringraziarli ha commentato "Smettila di derubarmi".

Quello che doveva essere un felice tributo [VIDEO] alla canzone "My Favorite Things" di Richard Rodger e Oscar Hammerstein II per il musical "Tutti insieme appassionatamente" è diventato ora un caso di doppio plagio a cui nè la cantante nè il suo team ha risposto pubblicamente e rifiutano anche di rispondere alle domande dei paparazzi sull'argomento.

"7 Rings" è il terzo singolo dell' album "Thank u, Next" dopo "Thank u, Next" singolo che parla delle passate relazioni sentimentali di Ariana Grande e "imagine".

La canzone è stata scritta da Ariana Grande, Kaydence, Tayla Parx, Victoria Monet e Njomza Vitia e prodotta da Tommy Brown, Charles Anderson e Michael Foster.

Ariana lo chiama un "inno all'amicizia" dedicato alle sue sei migliori amiche che le sono state vicine nel difficile periodo dopo la morte del famoso rapper e ex fidanzato Mac Miller. Nonostante i due non fossero più una coppia nel momento in cui il rapper è deceduto per overdose, per Ariana Grande è stato un brutto colpo che le ha destabilizzato la vita.

"Thank u, Next" l'attesissimo quinto studio album è confermato per prima dell'inizio dello "Sweetener World Tour" che porterà Ariana in tour per gli Stati Uniti e l'Europa a performare gli ultimi due album "Sweetener" e "Thank u, Next".