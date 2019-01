Annuncio

Dopo il grandissimo successo del singolo "Thank u, next" [VIDEO] dedicato a tutti i suoi ex e che l'ha portata per la prima volta nella sua carriera al primo posto della Billoard hot 100 e il singolo promozionale " Imagine" che ha debuttato live al "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Ariana Grande annuncia il nuovo singolo "7 rings" che farà parte del prossimo album.

Un singolo nato per caso

"Bhe... Era una brutta giornata a New York e le mie amiche mi hanno portata da Tiffany.

Abbiamo bevuto troppo champagne e ho comprato degli anelli per tutte. E' stato folle e divertente e mentre stavo tornano allo studio abbiamo pensato di scriverci una canzone e lo abbiamo fatto quello stesso pomeriggio" così risponde a una fan su twitter che le ha chiesto l'ispirazione dietro al singolo.

"In realtà gli anelli di diamanti sono 9" spiegherà in seguito "ne ho preso uno anche per mia mamma e uno per mia nonna".

"7 rings" uscirà il 18 gennaio 2019 con un video musicale e sarà l'ultima bonus track prima dell'uscita del quinto studio album chiamato "Thank u, next" prevista nel 2019 prima dell'inizio dello "Sweetener world tour" che porterà Ariana in giro per il modo.

Secondo le ultime foto che la cantante avrebbe postato sui suoi profili social l'ispirazione per il video musicale, diretto dalla regista Hannah Lux Davis, sarà il rosa e parteciperanno al video tutte le amiche che erano con lei quel pomeriggio da Tiffany. Le sei amiche sono: Alexa Luria, migliore amica sin dall'infanzia di Ariana Grande e food blogger con il sopranome di "the girl with a gourmet palate", Victoria Monet cantante pop con cui Ariana ha collaborato nella produzione degli album "Dangerous Woman" , "Sweetener", "Thank u, Next" e ha condiviso il singolo "Better Days", Courtney Chipolone amica di infanzia e studentessa al college a cui Ariana ha dedicato un tatuaggio sul suo ginocchio, Tayla Parx cantante e autrice musicale con cui Ariana ha collaborato al singolo "Thank u, Next", Njomza cantante e Kaydence Visus autrice di testi musicali con cui Ariana ha collaborato per l'album "Thank u, Next".

"Thank u, Next" è il quinto studio album di Ariana Grande firmato Republic Records e prodotto da Tommy Brown e Max Martin. Sarà un album di 13 singoli completamente personale senza featuring di altri artisti. Per ora le tracks confermate, inserite nel video musicale di "Breathin", sono: Thank u, next, Imagine, NASA, 7 rings Needy, In my head e Fake Smile.