Tra i grandi assenti del 2018, nella lista degli album più venduti in Italia nel 2018, c'è il rock. Ed è un dato curioso, visto che l'album più venduto si intitola proprio Rockstar di Sfera Ebbasta: peccato che di rock abbia solo il nome, visto che viene visto come uno dei pilastri della musica trap [VIDEO].

La classifica

Secondo il report diffuso oggi dalla FIMI, i cui dati si basano sulla somma delle vendite sia fisiche che digitali (e includono il traffico sulle piattaforme in streaming) Rockstar di Sfera Ebbasta è stato l'album più venduto in Italia nel 2018: al secondo posto troviamo Plume di Irama, che è seguito dal nuovo album di Laura Pausini dal titolo Fatti sentire.

Ottimo dato per Playlist di Salmo: sebbene sia sul mercato da poche settimane è già al quarto posto, seguito subito dopo da Il ballo della vita dei Maneskin.

Al sesto posto 20 di Capo Plaza, al settimo Peter Pan di Ultimo, all'ottavo Benji e Fede con Siamo solo noise e al nono invece Davide di Gemitaiz.

Decimo l'unico disco di un artista non italiano, vale a dire Ed Sheeran con ÷.

Affermazione musica italiana

Enzo Mazza, CEO di Fimi, ha commentato positivamente l'affermazione della musica italiana, in un'era difficile come quella dello streaming: i dati sono ottimi anche per lo streaming dei singoli, il che a suo avviso è la conferma di una 'rivoluzione generazionale importante nel nostro Paese'.

Oltretutto ha voluto sottolineare la giovane età di molti artisti presenti in top ten che sono sotto i 30 anni: questo a suo avviso è il risultato degli investimenti che hanno fatto le case discografiche negli anni difficili della crisi del settore musicale. Questo ha comportato a suo avviso un grande cambiamento che ha portato nuove generazioni di fan a seguire i propri artisti con le nuove app accessibili da smartphone, come servizi in streaming.

Oltre ai social media che hanno aiutato enormemente i nuovi artisti italiani.

Artisti rock

Tra gli artisti rock, sebbene invecchiato e non più graffiante come molti anni fa, troviamo Vasco Rossi che però è solo al ventunesimo posto. La prima rock band straniera invece sono gli Imagine Dragons che col loro ultimo disco Evolve sono addirittura trentaduesimi.

Gli appassionati del genere possono però consolarsi con i dati dei vinili che tengono alto il nome del rock e godono di un pubblico di appassionati: il più venduto è infatti Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, al secondo posto arriva Nevermind dei Nirvana. Al terzo posto troviamo a sorpresa Noys Narcos, rapper romano, con l'album Enemy. Quarto The Wall dei Pink Floyd, quinti i Guns N'Roses con Appetite for Destruction e sesto invece Wish You Were Here sempre dei Pink Floyd.