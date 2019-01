Annuncio

Nel 2019 uno dei nuovi album più attesi è sicuramente quello dei Pearl Jam: intervistati da Rolling Stone, il bassista Jeff Ament e il chitarrista Stone Gossard hanno parlato dei lavori per il successore di Lightning Bolt, pubblicato nel 2013.

I lavori del nuovo disco

"Sarebbe divertente registrare o anche solo scrivere una canzone insieme" ha detto il bassista Jeff Ament. E ha sottolineato di come sia stata dura dopo la morte di Cornell rialzare la testa e ripartire.

"Siamo entrati, probabilmente, quattro o cinque volte negli ultimi due anni, quindi abbiamo un sacco di roba incompiuta" ha continuato poi il bassista. "Siamo solo un po' in un limbo, sono sicuro che tutti hanno molti più riff, e sono sicuro che il cantante Eddie Vedder, abbia una manciata di testi nel diario.

Tutti noi entriamo in una stanza insieme per sei settimane e buttiamo fuori qualcosa".

Il chitarrista Stone Gossard ha invece aggiunto: "Faremo un disco, e siamo a metà, continueremo a rinchiuderci finché non avremo finito".

Can not Deny Me

Lo scorso marzo, la band statunitense ha pubblicato un nuovo brano intitolato Can not Deny Me: la canzone, che dura due minuti e mezzo, è stata coprodotta dalla band e da Brendan O'Brien e farà parte del prossimo disco dei Pearl Jam. Le musiche per la canzone sono state composte dal chitarrista Mike McCready e i testi sono stati scritti da Vedder .

La canzone sembra indirizzata, seppur indirettamente, contro il presidente statunitense Donald Trump seppur il suo nome non venga mai citato.

Tour

Per il momento la band statunitense non ha in programma nessun tour: dopo che alcuni membri dei Pearl Jam hanno suonato singolarmente in occasione del concerto tributo a Chris Cornell dello scorso 16 gennaio, il gruppo ha, per il momento, solo un appuntamento dal vivo, il prossimo 3 marzo a Tempe, in Arizona.

Dopo i concerti italiani della scorsa estate, che hanno sollevato non poche polemiche per il messaggio lanciato dalla band a favore delle Ong specializzate nel soccorso in mare, finora la band non sembra intenzionata a ritornare in Europa la prossima estate. Con molta probabilità le energie del gruppo saranno dedicate al nuovo disco, e probabilmente tutto dipenderà dalle tempistiche dell'album.

In quasi trent'anni di attività la band ha pubblicato 10 album in studio, una media di un disco ogni tre anni: con moltissimi show e tournée il gruppo si è confermato come il più longevo del Seattle Sound.