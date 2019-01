Annuncio

Annuncio

E' una notizia destinata a suscitare l'entusiasmo di decine di migliaia di fan in tutta Italia, quella diffusa nel pomeriggio di oggi da TV Sorrisi e Canzoni. A quanto pare infatti i Sottotono prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo, non come concorrenti, ma come ospiti di Livio Cori e Nino D'Angelo, nella serata dei duetti.

La notizia sta comprensibilmente suscitando tanto entusiasmo quanto stupore, dato che lo storico gruppo hip hop, composto da Tormento e Big Fish – unico collettivo, assieme agli Articolo 31, capace di portare il Rap a livelli di popolarità mainstream già negli anni '90 – si era sciolto molti anni fa, e nessuno aveva il sentore che una reunion, tra l'altro analoga a quella attuata negli ultimi mesi proprio dai sopracitati Articolo 31, potesse concretizzarsi.

L'accusa di plagio e la rissa con Valerio Staffelli di Striscia La Notizia

Per i Sottotono si tratterà di un ritorno a Sanremo. Già nel 2001 Fish e Tormento avevano infatti preso parte alla popolare manifestazione musicale, quella volta in veste di veri e propri concorrenti.

Advertisement

Non fu però un'esperienza fortunata per i due pionieri del rap mainstream – che tutt'ora godono singolarmente di un'estrema stima ed affetto da parte degli appassionati di hop hop, soprattutto quelli di vecchia generazione – quella vissuta nell'inverno 2001.

I Sottotono, che alla fine si classificarono al 14esimo posto, vennero infatti accusati di plagio dal noto programma Mediaset 'Striscia La Notizia', che individuò una presunta somiglianza tra il brano presentato da Tormento e Fish, intitolato 'Mezze verità' e la popolare HIT internazionale 'Bye Bye Bye', firmata dagli N'Sync, la boyband americana che all'epoca annoverava tra le sue fila anche un giovanissimo Justin Timberlake.

Vario Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, si recò quindi a Sanremo per consegnare il già popolarissimo 'Tapiro d'oro' ai Sottotono, ma l'incontro si concluse con una baruffa che fece molto discutere [VIDEO].

Advertisement

I migliori video del giorno

Nessuno, almeno a livello legale, diede credito alle accuse di plagio Striscia La Notizia, e la vicenda si concluse con un nulla di fatto.

Il Sanremo più rap di sempre

La prossima edizione di Sanremo si conferma dunque la più rap di sempre, tra concorrenti ed ospiti della serata dei duetti saranno infatti innumerevoli i rapper coinvolti [VIDEO], ci sarà infatti spazio per tante delle diverse sfaccettature che compongono il sempre più variegato mondo sonoro del rap italiano: da Shade ad Achille Lauro, dai Sottotono a Ghemon, solo per citarne alcuni.