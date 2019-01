Annuncio

Il "reverendo" Marilyn Manson avrebbe lavorato alla Serie TV The New Pope: il cantante probabilmente ha partecipato come attore all'interno della serie che aveva già apprezzato tempo fa.

Sul set di The New Pope

Nel mese di dicembre, secondo quanto riporta il Messaggero, il reverendo è stato avvistato a Cinecittà, all'interno del set blindato della nuova serie di Sorrentino: con lui l'attore Javier Cámara, che in Young Pope ha interpretato il monsignor Bernando Guiterrez.

Sembra che Marilyn Manson sia rimasto nella capitale per un solo giorno, e la sera stessa sarebbe ripartito in auto.

Non trapelano informazioni ufficiali sulla sua apparizione nella serie: non sappiamo infatti se si tratterà di un cameo in cui potrebbe interpretare stesso, o invece di un’apparizione musicale oppure di qualcos'altro ancora.

Quel che possiamo dire è che potremmo vedere il Reverendo [VIDEO]aggirarsi per le stanze del Vaticano, il che rende ancora più interessante e misterioso il contenuto della nuova stagione.

Fan di Young Pope

Marilyn Manson [VIDEO], intervistato qualche mese fa da Rolling Stone, non aveva nascosto la sua grande ammirazione per la serie tv The Young Pope e per il Cinema del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. E, con molta probabilità lo vedremo in un cameo nella nuova stagione intitola The New Pope.

Nell'ottobre del 2017 Manson ha dichiarato che questa serie lo ha fatto proprio impazzire. La rockstar ha sottolineato come la serie tv sia diventata per lui un'ossessione: 'Ho amato ogni cosa di quella serie (...) Solamente un europeo poteva realizzare una cosa simile, un italiano. Se vuoi comprendere gli USA del 2017 è quella serie che devi guardare'.

'Sta tutto lì. Il Vaticano elegge Jude Law è l’America Donald Trump. Sorrentino ha catturato la situazione politica del mio paese per portarla fino in Vaticano, ma, nel guardare quella serie, ti accorgi di come sia la politica che la religione siano state sempre la stessa cosa. E ovviamente tutto ruota intorno al denaro'.

Nei panni di attore

Non solo Manson è stato cantante e interprete, ma più volte ha lavorato all'interno di un set televisivo. Ha debuttato nel 1997 nel film Strade perdute, e anche in Bowling a Columbine e in Ingannevole è il cuore più di ogni cosa.

Ha lavorato anche nel mondo delle serie tv, come in Sons of Anarchy. Si parla inoltre di un suo debutto nei panni di regista nel film Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll, in cui la rockstar dovrebbe interpretare i panni dell'autore di Alice nel Paese della Meraviglie. Ma per ora però il progetto sembra che sia stato abbandonato.