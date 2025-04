L'ultima Supermedia Youtrend dell'11 aprile fotografa un calo per i primi due partiti italiani. Sia Fratelli d'Italia che il Partito Democratico infatti sono in discesa. Non si parla in questo caso di perdite gravi bensì, ma che vanno comunque monitorate nell'ottica di lungo periodo. Il partito di Giorgia Meloni è dato al 29,4%. Tra i partiti più "in forma" invece c'è Azione di Calenda.

L'ultima Supermedia

I dati dell'ultima Supermedia Youtrend di questa settimana non possono non risentire dei recenti eventi internazionali, con la politica dei dazi inaugurata da Donald Trump alcuni giorni fa e il tema del riarmo europeo sempre al centro del dibattito pubblico.

Il partito della premier così subisce un arretramento di tre decimali e si attesta al 29,4%. Al momento è lontano dal 30% di alcuni mesi fa, ma comunque resto il primo partito indisturbato e con un netto margine sui democratici.

Per Meloni sono tante le sfide che sta affrontando nelle ultime settimana. Innanzitutto a livello economico le scelte della Casa Bianca in tema di dazi stanno provocando un forte dibattito interno, con accese critiche ai danni di Palazzo Chigi. In più su temi come la politica estera e internazionale ci sono non poche divergenze, specie con la Lega, fresca di congresso in cui Matteo Salvini ha rivendicato a sé il Viminale.

Il dato di PD e M5S

Anche il Partito Democratico non sta andando bene e in quest'ultima rilevazione ha avuto un brusco calo.

Mezzo punto percentuale in meno non è un dato da sottovalutare per il partito di Elly Schlein: il 22,4% significa un passo indietro e bisogna vedere i prossimi sondaggi per capire se questo dato è un campanello d'allarme.

Bene invece il Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte infatti è al 12%, in aumento di due decimali.

Un piccolo passo in avanti comunque importante per un partito che nelle ultime settimane è riuscito a rosicchiare terreno ai dem in termini di consenso.

Gli altri partiti

Sia Forza Italia che la Lega sono pressoché stabili. Le variazioni rispetto all'ultimo sondaggio sono infatti minime. E così il partito di Antonio Tajani è al 9,5% (+0,1) mentre il Carroccio di Matteo Salvini, eletto da pochi giorni segretario al congresso di Firenze, si colloca con l'8,6% (-0,1).

Alleanza Verdi Sinistra è in lieve calo ma resta ancorata comunque al 6% con due decimali in meno rispetto all'ultima rilevazione. Molto positivo invece il dato di Azione: il partito di Carlo Calenda raccoglie ancora consensi dopo il congresso di fine marzo e guadagna ancora mezzo punto percentuale collocandosi al 3,5%. Tra gli altri partiti è stabile Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi, così come PiùEuropa all'1,9% (+0,1) e Noi Moderati all'1%.

Il dato sulle coalizioni invece vede un arretramento sia del centrodestra che del centrosinistra. I partiti di maggioranza in tutto raccolgono il 48,4% (-0,4), mentre il centrosinistra è al 30,3%. Col "campo largo", aggiungendo quindi il M5s, si arriverebbe al 42,3%, mentre il "campo larghissimo" (che comprenderebbe anche le forze liberali di Renzi e Calenda) arriverebbe al 48,2%.