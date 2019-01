Annuncio

Dopo la pubblicazione di un breve teaser trailer molto poco rivelatore [VIDEO], qui in Occidente il pubblico è in fibrillazione per Game of Thrones 8. Game of Thrones è una serie tv HBO che in Italia è andata in onda con il titolo "Il Trono di Spade". Ha un'ambientazione medieval-fantasy ed è tratta dai romanzi (una saga non ancora conclusa) scritti dall'autore statunitense George R.R.Martin. Dopo sette, avvincenti stagioni, in cui le vicende di tanti personaggi diversi si sono intrecciate tra di loro, HBO ha annunciato che l'ultima e ottava stagione verrà trasmessa a partire dal 14 Aprile 2019 [VIDEO].

In attesa di anticipazioni per Game of Thrones 8

Intanto viene tenuta alta l'aspettativa del pubblico con un abile dosaggio di notizie e soprattutto dei tanto attesi trailer.

Un trailer è una breve filmato pubblicitario all'interno del quale, solitamente, vengono inserite delle anticipazioni di ciò che accadrà in un film o telefilm. Per ora, di anticipazioni di Game of Thrones 8, però, il pubblico ne ha avute ben poche. Il set è stato blindato, così che non trapelassero notizie. Addirittura è stata diffusa la voce che siano stati girati diversi finali alternativi. In questo modo, anche se qualche immagine venisse trafugata e resa nota tramite i social, nessuno potrebbe sapere se appartiene al vero finale o meno. Le uniche anticipazioni ufficiali di HBO sono due brevi teaser trailer e qualche secondo di immagini dell'ottava stagione che però rivelano ben poco.

HBO Asia e lo spettacolare arazzo di Game of Thrones

Intanto però HBO Asia ha diffuso per il pubblico orientale un bellissimo trailer, che a dire il vero non rivela nulla in più di quanto già non si sappia, ma che, per certo, è un piacere per gli occhi.

Si tratta di un filmato realizzato da Mirari & C., casa di produzione che si occupa di effetti speciali e che ha collaborato molto alla produzione delle varie stagioni di Game of Thrones. Nel filmato a cui ha dato vita si vede un telaio antico in cui i fili si muovono da soli, quasi per magia, formare uno spettacolare arazzo. Mentre le immagini si formano davanti agli occhi dello spettatore, si risentono echeggiare le parole dei vari protagonisti della serie. Appare così Daenerys con i suoi draghi; Jon Snow, che è creduto da tutti un bastardo ma che è un legittimo erede Targaryen, e i temuti Lannister, persino il piccolo Tyrion in catene. Anche se non compare nulla di nuovo, si può dire che questo trailer sia un vero piacere per gli occhi riesca ad alleggerire con la sua grande bellezza l'attesa per Game of Thrones 8.