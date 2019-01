Annuncio

Molti fan della coppia formata da Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, qualche giorno fa, hanno pensato che la storia tra i due fosse giunta al termine. Il sospetto è nato dal fatto che l'ex tronista di Uomini e donne ha interrotto la convivenza con il fidanzato per far ritorno dai suoi. Pietro, qualche giorno dopo, ha però scritto sui social che di lì a poco avrebbe svelato il mistero.

L'annuncio

Oggi la Perrotta ha però annunciato a Domenica Live di essere in dolce attesa, fugando così ogni dubbio circa una presunta rottura con Tartaglione (che l'ha accompagnata in studio).

La donna ha rivelato di aver scoperto di essere incinta, poichè provava nausea nel sentire il profumo di Pietro [VIDEO] che le è sempre piaciuto. La modella salernitana, sospettando che qualcosa non stesse andando come al solito, ha chiesto al suo compagno di acquistare un test di gravidanza che è poi risultato positivo.

Un racconto che ha stupito i fan, gli estimatori della coppia che si è conosciuta alla corte di Maria De Filippi, che è diventata poi una di quelle più amate di Uomini e Donne. La loro storia è proseguita a gonfie vele sino al lieto annuncio, inaspettato per i fan, in quanto la Perrotta ha spesso detto di voler attendere il matrimonio.

Quando nascerà il figlio di Rosa e Pietro

Il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nascerà in estate, per cui i due potrebbero spostare la data del matrimonio, previsto inizialmente per il 7 giugno, per dare priorità alla nascita del bambino. Pietro, che da tempo sognava di diventare padre, non si è sbilanciato in merito alle nozze, lasciando intendere di dover ancora stabilire con Rosa se rinviarle o meno.

Per chi non lo sapesse, la coppia è riuscita a superare anche la prova della lontananza quando Rosa ha partecipato all'Isola dei Famosi.

Terminata la sua avventura televisiva, il suo fidanzato le ha chiesto di convolare a nozze, il tutto negli studi del reality. Rosa, inizialmente molto emozionata, si è detta poi felicissima per la proposta dell'avvocato campano.

La 'separazione'

La distanza tra loro, percepita dai fan negli ultimi giorni, non è stata dettata da una crisi, ma dall'esigenza della Perrotta di essere assistita dai suoi familiari durante la gravidanza, essendo Pietro [VIDEO] spesso fuori per lavoro. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione, che i diretti interessati forniranno sui social probabilmente nelle prossime settimane.