Osvaldo Supino è uno degli artisti italiani indipendenti più amati nel mondo della musica pop, avendo ottenuto anche diversi premi e numerosi record negli ultimi anni. Oltre al suo sound pop dance, l'artista pugliese si contraddistingue per il bellissimo rapporto che ha con i suoi fan. Infatti, oltre a rispondere ai commenti e ai messaggi che riceve sui social, spesso raggiunge anche telefonicamente coloro che lo seguono con tanto interesse.

Oggi, 28 gennaio, il cantante foggiano è tornato con un nuovo brano, dal titolo "How do we know".

Esce oggi il nuovo singolo 'How do we know'

Proprio oggi, dunque, è arrivato il nuovo singolo "How do we know". La canzone è stata lanciata a ben due anni dall'uscita dell'ultimo album "Resolution" che ha raccolto successi non solo in Europa ma anche in America Latina, dove il cantante ha tenuto un tour promozionale.

"How do we know", dunque, rappresenta un vero e proprio ritorno sul panorama musicale [VIDEO], salutato con affetto e nutrite aspettative da parte dei fan di tutto il mondo. Nel presentare il suo inedito, Osvaldo Supino ha scritto: "In un momento in cui è sempre più diffuso il timore di esprimersi ed esporsi ci sono momenti in particolare in cui è necessario prendere una posizione e dire ciò che si pensa. Ciò che canto è sì la descrizione di un istante in particolare ma è soprattutto un invito a mostrare e a comunicare i nostri sentimenti e quello che siamo senza paura di un giudizio".

Il brano, che debutta proprio oggi [VIDEO]anche nella versione spagnola "Como Saber", è un pezzo pop che rispecchia appieno lo stile dell'artista pugliese, con forti influenze dance e un sound totalmente internazionale.

Per presentarlo, il cantante ha fatto ricorso ai suoi numerosi profili e account social ufficiali, scrivendo a poche ore dalla pubblicazione del singolo una lettera che ha toccato il cuore di tutti i suoi ammiratori. Nella dedica, Osvaldo ha parlato del percorso di lavorazione della canzone, dell'emozione del suo ritorno e di quanto ha scavato dentro di sé per realizzare il nuovo album: "Vi dirò ciò che ho imparato ad accettare di me. Vi dirò chi sono diventato anche grazie a voi. Perché l'importante, se devi dire qualcosa, è farlo bene, stando attento ai sentimenti degli altri ma senza mai negare chi sei".

Osvaldo e il suo rapporto stretto con i fan

In effetti, in questi mesi di lavorazione, Osvaldo ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan [VIDEO] su tutte le fasi della realizzazione del disco, documentando tra le Stories il suo lavoro in studio e con i produttori: "Ho scelto queste canzoni come faccio sempre, con il cuore che batte forte, con i piedi che tengono il ritmo e con la pelle d'oca.

Pensandovi ogni volta, ve lo giuro. Pensavo ai vostri occhi chiusi, lì, nella vostra stanza, con le cuffie alle orecchie ad ascoltarle per la prima volta".

Insomma, con questo nuovo album, Osvaldo Supino ha deciso di mettersi completamente a nudo con la sua musica, e sicuramente "How do we know" è già un bellissimo inizio.