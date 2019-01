Annuncio

I fan di Game of Thrones (il Trono di Spade) sono in spasmodica attesa ormai da mesi. Quest'anno assisteremo all'ultima stagione dell'amatissima serie HBO e forse sarà possibile sapere chi siederà sull'ambito Trono di Spade, che dà il titolo in italiano alla serie. Fino ad ora non era stata ancora resa nota la data esatta in cui sarebbe stato trasmesso il primo dei sei episodi conclusivi. HBO si era limitata ad un vago "aprile". Adesso però, tramite il proprio account ufficiale su Twitter, l'emittente statunitense ha detto che il momento fatidico è arrivato.

Stasera, 13 gennaio, verrà rivelata la data esatta. L'annuncio sarà fatto prima dell'inizio di "True Detective 3", un'altra delle serie di punta HBO.

Date possibili per il primo episodio di Game of Thrones 8

I’m asking the important questions. pic.twitter.com/dYDiI11d1c — HBO (@HBO) 11 gennaio 2019

A dire il vero non restano molte possibilità aperte.

Sappiamo che la messa in onda degli episodi di Game of Thrones avviene sempre la domenica sera. Le date possibili sono dunque il 7, il 14, il 21 o il 28 di aprile. Molti ritengono che sia improbabile che l'ottava stagione esordisca all'inizio del mese e il 28 appare una data troppo lontana. Le previsioni più diffuse danno dunque come maggiormente probabile che l'avvio di stagione cada il 14 o, ancora più plausibilmente, il 21 di aprile. L'arcano però verrà svelato solo stasera. Tutti i fedeli telespettatori di Game of Thrones sapranno esattamente quanto ancora dovranno attendere per vedere le vicende conclusive di Jon Snow e compagnia.

Sei film: un kolossal a puntate

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones ha tutte le premesse per diventare una delle più appassionanti dell'intera serie.

Richard Plepler, CEO di HBO, ha fatto sapere infatti che ognuno dei sei episodi durerà 90 minuti e che, a tutti gli effetti, si potranno considerare le varie puntate come porzioni di un unico, lunghissimo film. La breve anticipazione fornita nei primi giorni di gennaio [VIDEO], in cui si vedono Sansa e Daenerys a confronto, non ha fatto che aumentare le aspettative. Se gli attori del cast, in base alle rivelazioni rilasciate da Kit Harington (Jon Snow), hanno letteralmente "pianto" quando le riprese sono finite, c'è da aspettarsi che anche gli spettatori verseranno calde lacrime [VIDEO] quando verrà trasmesso anche l'ultimo episodio. In Italia Game of Thrones 8 verrà trasmesso in contemporanea con gli USA su Sky Atlantic alle ore 3:00 del mattino. La versione di ogni episodio doppiata in Italiano verrà trasmessa il lunedì successivo sempre su Sky Atlantic.