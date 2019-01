Annuncio

Il 14 Gennaio 2019 HBO ha infine reso nota la data in cui avrà inizio l'ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade). Il primo episodio andrà in onda in contemporanea sia negli USA che in Italia (trasmesso da Sky Atantic) il 14 Aprile 2019 [VIDEO]. Insieme all'annuncio della data ufficiale, HBO ha anche trasmesso un nuovo trailer che ha subito messo in subbuglio il popolo del web, specie i fan di Game of Thrones.

Le domande sollevate dal trailer di Game of Thrones

Il trailer non è un'anticipazione, ma mostra una scena decisamente enigmatica su quella che sarà la sorte dei personaggi.

Nelle cripte di Grande Inverno avanzano i tre ultimi superstiti di casa Stark: Jon Snow e le sue sorelle Sansa e Arya. Già qui sorge la prima domanda: dov'è Bran? Anche lui è uno Stark, per quanto sembrerebbe aver abdicato alla sua identità nel momento in cui ha assunto il ruolo di "Corvo a tre occhi".

Alcuni fan temono che l'assenza dal trailer implichi una morte prematura di Bran, ma queste non sono che congetture. Il breve video appare piuttosto una sorta di "riassunto" circa la vera identità di Jon. Si sente la voce di Lyanna, che ora il pubblico sa essere la sua vera madre, e poi quella di Catelyn, rammaricata di non averlo saputo amare abbastanza. Infine la voce di Ned ribadisce che il sangue che scorre nelle vene di Jon è Stark. Vero, perché sua madre era la sorella di lord Eddard, Lyanna. Suo padre però non era lo stesso Ned, ma Rhaegar Targaryen.

Le risposte di Kit Harington

Appare insomma evidente che buona parte dell'ottava stagione ruoterà intorno alla scoperta del vero lignaggio di Jon Snow [VIDEO], legittimo erede al trono di spade in quanto Targaryen. L'attore che interpreta il personaggio di Jon Snow nella serie è Kit Harington il quale, dopo la pubblicazione del trailer, è stato intervistato in una trasmissione radiofonica dell'emittente BBC Radio 2.

Anche se gli attori del cast di Game of Thrones finora non hanno svelato nessuna anticipazione, l'intervistatore ha cercato comunque di carpire qualche informazione. Alla domanda se fosse rimasto contento del finale della serie, Harintgon ha risposto in modo sibillino. Ha infatti detto che quando si termina un libro si rimane sempre insoddisfatti. Si sperimenta infatti un senso di vuoto, di "perdita". Questo è ciò che accadrà anche ai telespettatori una volta che la grande avventura di Game of Thrones sarà giunta al termine. Però, ha aggiunto, questo finale di stagione cambierà per sempre il modo di fare serie tv.