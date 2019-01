Annuncio

In occasione del rilascio della data ufficiale dell'inizio di Game of Thrones 8, HBO ha anche trasmesso un breve trailer della serie tv [VIDEO]. L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones ("Il Trono di Spade" in italia) è attesa in modo quasi spasmodico da chi ha seguito le precedenti sette stagioni. Tutti sono ansiosi di sapere come finirà la serie, visto che i libri a cui si ispira la sceneggiatura sono ben lungi dall'essere conclusi. Caso piuttosto unico nella storia della televisione, Il Trono di Spade sarà la prima serie ispirata a romanzi che anticiperà la chiusura della saga letteraria.

Se l'autore George R.R.Martin, dunque, è ancora al lavoro, e potrebbe anche decidere per la versione cartacea della storia un finale diverso, la conclusione delle avventure televisive verrà resa nota a partire dal 14 aprile 2019.

Intanto però c'è chi è ansioso di qualche assaggio di ciò che sarà.

Il deludente trailer di Game of Thrones 8

I due trailer finora pubblicati relativamente all'ottava stagione di Game of Thrones hanno però lasciato l'amaro in bocca ai telespettatori. Il primo era solo un collage di scene delle precedenti stagioni. Il secondo mostra una scena nelle cripte di Grande Inverno che suggerisce molte cose, ma in realtà non fa parte delle riprese vere e proprie. A questo si aggiunga l'unica vera anticipazione [VIDEO] offerta finora, un breve filmato di pochi secondi in cui si vede l'incontro di Jon, Daenerys e Sansa a Grande Inverno. Prima del 14 aprile verrà mostrato qualcosa di più succulento? A quanto pare, la risposta è sì.

Un nuovo trailer in arrivo

Se i due sceneggiatori della serie, David Benioff e D.B.Weiss, sembrano essere di diverso avviso, la HBO ha invece fatto sapere che prima del'avvio dell'ultima stagione de "Il Trono di Spade" verrà pubblicato un trailer con una serie di spezzoni tratti dalle sei puntate previste.

Se Benioff resta dell'idea che le anticipazioni di una serie tv, o di un film, non andrebbero mai date, perché in qualche modo "rovinano la sorpresa", il suo collega Weiss ha ammesso che alcuni trailer visti al cinema (come quello di "Westworld") lo hanno entusiasmato. Ecco perché alla fine anche loro due si sono lasciati convincere a fornire un piccolo anticipo di stagione. Non si sa quando questo nuovo trailer andrà in onda, ma è presumibile che accadrà a ridosso dell'inizio di Game of Thrones 8. HBO non ha bisogno di far crescere ulteriormente l'attesa da parte del pubblico, perché è già alle stelle!