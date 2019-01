Advertisement

L'attesa per l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade in Italia) non potrebbe essere più spasmodica. La messa in onda della prima puntata è prevista per l'aprile 2019, senza avere ancora una data meglio definita. L'ultimo episodio della settima stagione, invece, è stato trasmesso nel 2017. Si capisce che i fan della serie siano praticamente sulle spine e pronti a cogliere ogni minima anticipazione. Quello che quindi HBO ha trasmesso in occasione della cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2019 è stato accolto come la manna dal cielo.

Anche se, in verità, si tratta di un piccolissimo assaggio.

Pochi secondi di Sansa, Jon e Daenerys

Durante la cerimonia che si è svolta, per l'Italia, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2019, HBO ha mandato in onda un promo in cui sono racchiuse alcune brevi immagini delle serie tv che animeranno la nuova stagione dell'anno appena iniziato.

Tra gli altri titoli, come Watchmen, non poteva mancare naturalmente Game of Thrones, introdotto dal volo di un drago. Sullo schermo sono apparsi tre dei personaggi attorno ai quali sicuramente ruoterà gran parte della narrazione: Sansa, il suo fratellastro Jon e Daenerys. Questi ultimi due erano diretti a Grande Inverno [VIDEO] alla fine della settima stagione. Nel clip si vede che sono arrivati e che Sansa accoglie Daenerys dicendole "Winterfell is yours, your grace" ovvero "Grande Inverno è Vostra, Maestà". Insomma, viene mostrato quello che sembrerebbe un riconoscimento dell'autorità di Daenerys come legittima sovrana da parte di Sansa. I volti delle due donne mostrano però sentimenti contrastanti.

Materiale per le fan theories

Qualche settimana fa HBO aveva rilasciato un altro trailer [VIDEO], il quale però non mostrava alcun elemento nuovo.

Nel filmato, infatti, ci si limitava a fare un collage dei momenti topici delle sette stagioni già viste. Ora, per la prima volta, appaiono immagini inedite, che però spiegano molto poco. Apparentemente Daenerys è riuscita a farsi riconoscere come sovrana anche da Sansa Stark, ma quest'ultima appare tutt'altro che felice di chinare la testa. Inoltre, in questa fase ancora non è stata resa nota la vera identità di Jon Snow, il quale è un Targaryen e, di fatto, può vantare maggiori pretese al Trono di Spade della stessa Daenerys. Insomma, HBO non ha fatto altro che mostrare una piccolissima anticipazione che non può fare altro che accendere ancora di più la fantasia dei fan, che non vedono l'ora che infine l'ottava stagione di Game of Thrones prenda il via.