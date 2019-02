Annuncio

Uscirà il prossimo 10 maggio un libro fotografico dedicata ad uno dei gruppi musicali più importanti di tutti i tempi, i Pink Floyd.

Il volume fotografico, che si intitola Captured Through Time, sarà disponibile in versione tiratura limitata con solamente 500 copie disponibili e abbraccerà tutta la carriera della storica band britannica a partire degli esordi fino agli anni più recenti.

Captured Through Time è il nuovo regalo per tutti gli appassionati e collezionisti dei Pink Floyd: è un album fotografico che racchiude scatti che finora non sono mai stati pubblicati nella storia della band. Sarà disponibile a partire dal mese di maggio ma in tiratura limitata: solamente 500 copie sono state stampate e saranno disponibile al prezzo di 60 sterline tramite il sito di Wymer UK.

L'album raccoglie i momenti più importanti della storia della band, dagli esordi negli anni sessanta fino agli anni più vicini a noi: dai primi tempi con Syd Barrett leader del gruppo fino all'arrivo di David Gilmour nella band, dai primi album senza Syd Barrett a capolavori che hanno consacrato la band britannica come Dark Side of the Moon. Ma non mancano, oltre agli anni d'oro della band, anche i periodi bui, come alla fine degli anni settanta e nel corso degli anni ottanta, fino alla separazione di Waters dalla band nel dicembre 1985. Gli scatti abbracciano anche gli anni più recenti e la storica reunion avvenuta con Waters in occasione del celebre concerto del Live 8 del 2005 a Londra.

Le foto in gran parte risultano inedite e non sono state mai pubblicate, come alcune foto tratte dal tour promozionale dell'album Animals risalenti al 1977, che sono state sviluppate dai negativi originali, i quali sono stati restaurati in formato digitale proprio in vista della pubblicazione di questo prezioso e pregiato volume.

In totale si possono gustare oltre 100 immagini dei Pink Floyd, ritratti sia dentro che fuori dal palco nel corso di vari decenni

Le chitarre di Gilmour

Per restare sempre in tema Pink Floyd, il chitarrista David Gilmour ha deciso di mettere in vendita gran parte della sua storica collezione di chitarre: si tratta di una grande occasione per i collezionisti di ogni dove per potersi accaparrare uno di questi esemplari.

La chitarra più costosa infatti si aggira su cifre che vanno dai 100mila ai 150mila dollari. In totale sono oltre 120 strumenti musicali che finiranno all'asta del prossimo 20 giugno, prevista presso Christie’s a New York.

Il ricavato di questa vendita verrà devoluto in beneficenza.