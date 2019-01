Annuncio

David Gilmour, storico chitarrista dei Pink Floyd, ha deciso di mettere all'asta la prossima estate la bellezza di 120 chitarre utilizzate nel corso della sua lunga e intensa carriera.

Oltre 120 strumenti musicali finiranno all'asta che si terrà il 20 giugno presso da Christie’s a New York: si potrà scegliere tra chitarre elettriche, acustiche e bassi utilizzati da Gilmour. La vendita di questi strumenti sarà devoluta a favore di alcune cause di beneficenza.

Gli strumenti all'asta

Sarà una grande occasione per collezionisti di tutto il mondo per accaparrarsi uno di questi modelli: e il prestigio delle chitarre è confermato anche dalla stime fatte finora da alcuni esperti.

La chitarra più costosa infatti si aggirerebbe tra i 100mila e i 150 dollari, mentre tra gli strumenti "meno" costosi c'è ad esempio una Gibson Les Paul del '59 e una Martin D-35, il cui valore si aggira intorno a soltanto 30mila dollari.

La Black Strat

E tra gli strumenti, possiamo trovare alcuni modelli storici, come la Black Strat, un modello di Fender Stratocaster del 1969 utilizzata da Gilmour durante le sessioni di registrazione di un album leggendario come The Dark Side of the Moon [VIDEO], ma anche in altri celebri album come Wish You Were Here del 1975 nel brano Shine on You Crazy Diamond, in Animals del 1977 e in The Wall del 1979: in quest'ultimo album il leggendario assolo di chitarra di Gilmour in Comfortably Numb è suonato proprio sulla Black Strat.

La chitarra è stata acquistata nel 1970 da Manny's, sulla West 48th Street a New York, ed è diventato lo strumento più identificativo del musicista inglese. La Black Strat, che è stata ampiamente modificata nel corso dei decenni per adattarsi allo stile e ai requisiti di Gilmour, può anche essere ascoltata negli album solisti del chitarrista come l'omonimo David Gilmour del 1978, About Face del 1984, On an Island del 2006 e anche nell'ultimo disco solista del 2015, Rattle that Lock.

Lo stesso modello inoltre è stato anche utilizzato nelle due date italiane tenute da Gilmour come solista nel 2016, tenute entrambe all'Anfiteatro Romano di Pompei il 7 e 8 luglio 2016 (concerti che saranno poi immortalati nel live album dal titolo Live at Pompeii pubblicato nel 2017).

Le parole di Gilmour

"Molte delle chitarre in questa vendita sono chitarre che mi hanno dato una melodia, quindi molte di queste si sono guadagnate il ​​loro posto, si potrebbe dire". Gilmour spera che queste chitarre, per lui fondamentali sia per i Pink Floyd [VIDEO]che per la sua carriera solista, potranno dare nuove emozioni ai futuri possessori. "Queste chitarre mi hanno dato tanto, ed è ora che passino ad altre persone che sperano troveranno gioia e forse creeranno qualcosa di nuovo".