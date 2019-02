Annuncio

Ormai 44 anni fa, il 17 febbraio del 1975, gli AC/DC pubblicavano in Australia il loro album di debutto, High Voltage. Per la band guidata dai fratelli Angus e Malcolm Young si tratta del primo di una lunga serie di album pubblicati sul mercato.

La nascita della band

Gli AC/DC mossero i primi passi nel novembre del 1973, quando i chitarristi Malcolm Young e Angus Young fondarono la band dopo aver reclutato il bassista Larry Van Kriedt, il cantante Dave Evans e il batterista Colin Burgess. Presto i fratelli Young decisero però che Evans non era un frontman adatto per il gruppo: con lui verrà registrato un solo singolo Can i sit next to you girl.

Nel settembre del 1974, Ronald Belford 'Bon' Scott, cantante esperto e amico del produttore della band George Young finì per rimpiazzare Dave Evans: Scott era nato in Scozia prima di emigrare in Australia ancora bambino. Amava ovviamente il rock and roll, in particolare Little Richard e suonava in vari gruppi come i Valentines, The Spektors e i Fraternity.

L'album

Il primo album degli AC/DC venne prodotto presso gli Albert Studios di Sydney da Vanda & Young, duo di produzione composto da Harry Vanda e George Young, fratello maggiore di Angus e Malcolm, che ricoprirà il ruolo di bassista in alcuni brani dell'album. Harry Vanda invece era un compagno di band di George Young negli Easybeat.

Quando George Young seppe cosa avevano messo su i suoi fratelli minori, rimase molto impressionato. Nel 2000, in un'intervista andata in onda su VH1 all'interno del programma Behind the Music dirà queste parole: "All'improvviso i fratelli minori erano ancora i fratelli minori ... ma mio Dio, sapevano come suonare. Non era questione di 'ce l'hanno o non ce l'hanno?'.

Era ovvio che avevano qualcosa".

L'album High Voltage venne registrato nel novembre 1974. Rob Bailey e Peter Clack erano rispettivamente il bassista e il batterista della band in alcune tracce. Alla batteria infatti c'era anche Tony Currenti che ha registrato più della metà dei brani.

High Voltage è stato pubblicato all'inizio per l'etichetta Albert Productions solo in Australia e non è mai stato ristampato da un'altra etichetta in questo formato. La versione internazionale del disco, che è stata pubblicata per la Atlantic Records nel 1976, ha una copertina diversa, così come la tracklist, con soltanto She's Got Balls e Little Lover che appaiono in questa edizione. Solo negli anni 1976-1977, quando la band riuscirà a farsi conoscere e apprezzare anche negli altri continenti, verranno pubblicati album internazionali uguali per tutti.

E questi hanno lanciato la band verso il successo mondiale.

Lato A

1.Baby, Please Don't Go (Big Joe Williams)

2. She's Got Balls

3. Little Lover

4. Stick Around

Lato B

1. Soul Stripper

2. You Ain't Got a Hold on Me

3. Love Song

4. Show Business