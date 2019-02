Annuncio

Bohemian Rhapsody si conferma il film protagonista della cerimonia degli Oscar 2019: la pellicola incentrata sulla storia dei Queen e di Freddie Mercury ha portato infatti a casa ben 4 statuette: vince il premio come miglior attore protagonista, mentre la pellicola vince il premio come miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro

Una notte da Oscar

Il film, già dalle nomination, partiva tra i favoriti insieme a A Star is Born, con la bellezza di cinque categorie, ed è stato in primis un trionfo dell'attore Rami Malek, che ha vestito i difficili panni di Freddie Mercury.

L'attore, come in occasione della cerimonia dei Golden Globe, ha voluto ringraziare tutti per la prestigiosa statuetta come miglior attore protagonista: la sua vittoria è una storia che ha il sapore di inclusione: "Sono figlio di immigrati egiziani" dice Malek.

"Sono americano di seconda generazione, non ero io la scelta più ovvia ma a quanto pare ha funzionato". Ha voluto ringraziare anche il padre, che non ha potuto assistere alla sua carriera di attore.

Oltre all'attore, la pellicola si porta a casa altri tre Oscar, nella categoria miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro. Il film continua il suo percorso trionfale e domina anche nella serata di ieri facendo incetta di premi: dopo i Bafta e i due Golden Globe, con ben due riconoscimenti, il film, campione e record d'incassi in tutto il mondo, potrebbe confermarsi con molta probabilità il film a tema musicale più visto di sempre.

La serata

Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, a sorpresa invece è la commedia Green Book diretta da Peter Farrelly a vincere la statuetta miglior film, battendo la concorrenza di altri film come Roma.

A Olivia Colman è stato assegnato invece il premio come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione nel film La Favorita, mentre al regista messicano Alfonso Cuaron va l'oscar per il miglior regista per il film Roma.

Moltissime le emozioni la scorsa sera: presenti, sul palco del Dolby Theatre di Hollywood con numerose celebrità chiamate solamente a consegnare i premi nelle varie categorie. Un cast ricchissimo che ha compreso personaggi che vanno da Pharrel Williams a Micheal Keaton, da Chris Evans a Jason Momoa [VIDEO], passando per Melissa McCarty e Emilia Clarke. E oltre a loro altre grandi star dal calibro di Jennifer Lopez, Charlize Theron, Samuel L. Jackson e Javier Bardem.

Per quanto riguarda le esibizioni musicali grandissima è stata la performance dei Queen, con Roger Taylor e Brian May insieme ad Adam Lambert che nel corso degli ultimi anni ha accompagnato i superstiti dei Queen in giro per il mondo: ieri sera in apertura la band ha offerto due classici del repertorio come We will rock you e We are the champions.