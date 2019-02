Annuncio

Mancano poco più di 24 ore all’inizio della serata degli Oscar 2019.

La cerimonia di premiazione dei premi più ambiti del Cinema internazionale si svolgerà come di consueto a Los Angeles al Dolby Theatre.

Questa sarà la 91esima edizione, andrà in onda a mezzanotte, ora italiana, e ancora sono molti i punti di domanda. Primo fra tutti chi sarà il conduttore. Si era vociferato il nome dell’attrice Whoopi Goldberg ma le ultime notizie parlano di una serata senza nessun presentatore ufficiale. Non cambiano invece le modalità di premiazione che verrà affidata alle tante star presenti in platea.

Le star presenti alla serata di premiazione

Tante le celebrità che parteciperanno all’evento più glamour e importante di Hollywood.

Anche l’italiana, imprenditrice digitale, Chiara Ferragni e il marito, il rapper Federico Lucia, in arte Fedez.

Già decisi i nomi delle star che presenteranno i candidati come miglior film. Tra questi Barbra Streisand, Serena Williams, Queen Latifah e Mike Myers.

Ma insieme a loro anche molte altre celebrità saliranno sul palco del Dolby Theatre per la consegna di vari premi. Pharrel Williams, Micheal Keaton, Chris Evans, Jason Momoa, Melissa McCarty, Emilia Clarke ma anche Jennifer Lopez, Charlize Theron, Samuel L. Jackson e Javier Bardem.

Un’edizione piena di sorprese sicuramente. Fra queste, certamente ci saranno i vestiti scelti dalle celebrities, sempre impeccabili per la sfilata di rito davanti ai fotografi.

D’altra parte è una serata dove chi può osare nel look l’ha sempre fatto. Chi lo sa se proprio Lady Gaga, candidata all’Oscar come ‘Miglior Attrice Protagonista’ per 'A star is born' non impressionerà, come sua abitudine, con uno stile eccentrico o se preferirà rimanere sul classico e naturale come la ragazza che ha interpretato nel film.

I film dati per preferiti

Sono aperte le previsioni di vittoria. Si dice che Bohemian Rapsody, A Star is Born e La Favorita siano tra i più papabili vincitori del premio di 'Miglior Film'. Inoltre anche i protagonisti di due di questi film, Rami Malek e Bradley Cooper, sono candidati a 'Miglior Attore Protagonista'.

Tante le candidature per il film 'Vice [VIDEO]' e 'La Favorita'.

Meno bene invece per il nuovo film di Mary Poppins.

Come già noto non è in gara nessun film italiano nella sezione 'Miglior film straniero' ma le previsioni parlano del film 'Roma' e 'Cafarnao' tra i preferiti.

La 91esima edizione degli Oscar sarà possibile seguirla in diretta anche dall'Italia sia sul canale TV8 che su Sky sul canale Sky Cinema oltre che in streaming su tablet e smartphone.