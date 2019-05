Nella serata di ieri, alla cena di gala per Chopard Thropee all'Agora, a Cannes dove è in corso il Festival del Cinema, la giovanissima attrice Elle Fanning ha avuto un malore. In sua compagnia, assieme agli altri attori ed invitati, c'era accanto a lei la sorella Dakota, alla sua prima volta a Cannes per la presentazione del film diretto da Tarantino: quando Elle si è sentita male, cadendo addirittura dalla seduta sul quale trovava mentre seguiva la serata in vista della cena organizzata dalla maison di gioielli, collane e anelli di lusso del noto marchio svizzero, è stata proprio lei ad aiutarla.

Il malore di Elle

Per la prima volta la ragazza si trovava dall'altra parte, tra chi vota e giudica i film; la stanchezza, le ore piccole e il tanto impegno che la ragazza sta mettendo nel farsi valere come giurata a Cannes, anche il vestito pare averci messo lo zampino, troppo stretto perché di qualche taglia in meno, tanto da averle giocato un brutto scherzo. La veste lunga e color cipria è un originale dagli anni '50 di Prada, scelta dalla costumista personale dell'attrice, Samantha McMillen, nota stylist dei vip americani.

Elle Fanning, malore al Festival di Cannes.

Mentre il delegato generale del festival, Thierry Fremaux , presentava l'attore Francois Civil sul palco durante la cena, all'improvviso la bionda ed elegantissima attrice ha accusato un malore, tanto improvviso da non rendersi conto in tempo e potersi rialzare, cadendo dalla sedia sotto gli occhi di tutti i presenti, atterriti dalla scena. Immediatamente, Dakota ha tirato su la sorella facendola rimettere in piedi, mentre gli uomini della sicurezza che attendevano i soccorsi l'hanno scortata fuori dalla sala. Anche Marillon Cotillard è corsa a prestare soccorso alla giovane attrice, aiutata da Colin Firth.

La ripresa e il saluto ai fan

Dopo essere uscita fuori, a qualche ora di distanza in tarda serata, arriva il post che rassicura tutti, prendendosi in giro: "Ops, ho avuto un leggero incantesimo, ma ora sto bene", scrive mostrando il sorriso e il pollice rivolto verso l'alto.

L'attrice, lontanissima da stravizi ma anche dalle feste dove spesso si vedono le sue colleghe e coetanee, è spesso paparazzata dai giornalisti in compagnia dell'inseparabile madre Joy Fanning e della sorella Dakota, quest'ultima a Cannes per la prima volta, data la partecipazione al film di Tarantino "Once upon time a Hollywood".

Pare che il motivo del malore sia dato proprio dal bel vestito lungo, troppo stretto sul petto.