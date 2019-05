Una giornata all'insegna del divertimento in mezzo alla natura per i piccoli di casa Cambridge, nel giardino realizzato proprio dalla loro madre,la 37enne Catherine, chiamato "Giardino del ritorno alla natura", da lei patrocinato.

Il bellissimo parco ha ospitato, qualche giorno prima dell'inaugurazione ufficiale del 'Chelsea Flower Show' i duchi di Cambridge, i loro bambini e gli altri familiari, e solo per ultima è arrivata la regina Elisabetta, che ha onorato il parco con la sua presenza alla mostra, che si terrà fino a sabato 25 Maggio.

Pubblicità

Pubblicità

Catherine è stata invitata a disegnare e a progettare lei stessa il nuovo Ambiente nel parco inglese, avendo a cuore l'ambiente e il benessere dei suoi futuri sudditi, specialmente i più piccoli.

"Vorrei vedere più famiglie coi loro bambini giocare insieme nel verde", dice mentre guarda i suoi tre figli, George di Cambridge ormai quasi seienne, Charlotte di 4 anni e il bellissimo Louis, di appena un anno.

Divertente la chiacchierata tra William e George, che commentano l'operato di Catherine: "Da 1 a 10, quanto è bello il lavoro di mamma?" " Venti!" risponde divertito il primo dei suoi figli.

La duchessa Kate gioca insieme al figlio Louis, il più piccolo, di un anno

Il Chelsea Flower Show e il 'Back to the nature garden'

All'anteprima dell'apertura della mostra di quest'anno, oltre alla famiglia di Kate con i suoi bambini e William al seguito, il giorno dopo anche la Regina ha ammirato entusiasta del lavoro della moglie del nipote, mentre erano assenti, molto probabilmente a casa con il piccolo Archie, Harry e Meghan. Il progetto è stato messo a punto dagli architetti Andreé Devis e Adam White che hanno collaborato con Kate, creando molti punti dove i bambini posso giocare e gli adulti ammirare fiori e piante, rilassandosi.

Pubblicità

Anche Sophie, la nuora della Regina, moglie dell'ultimo figlio Edward, ha raggiunto Catherine per ammirarne il lavoro, salendo su un albero vestita con una lunga gonna verde chiaro. Il parco situato nel cuore di Londra, a pochi passi dal fiume Tamigi, famoso quanto St. James's Park a Hyde Park e Regent's Park, è quello del Royal Hospital Chelsea, molto grande e accanto ad uno dei pensionati della capitale.

I primi passi del piccolo Louis

Tra le tante foto apparse sulla loro pagina ufficiale di Instagram, quella più bella è sicuramente del piccolo Louis, di un anno appena compiuto, che sgambetta felice sul ponticello di legno.

Anche George e Charlotte, sotto l'occhio vigile di William, giocano a piedi scalzi arrampicandosi sugli alberi e su una piccola altalena di paglia, mentre commentano il lavoro della madre, divertiti e spensierati. Il giardino di Kate, dunque, non poteva non essere elegante e alla portata di tutti, godendosi per ora la scena lontana dalla cognata Meghan: per quest'ultima è prevista la presentazione di un fiore a lei ispirato, la Clemantis Meghan, proprio al Chelsea Show nei prossimi giorni.