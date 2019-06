Iniziano le celebrazioni, dal 16 al 28 giugno, della common yoga protocol, settimana dedicata a questa pratica millenaria con posture semplici e accessibili a tutti. La Giornata Internazionale dello Yoga è giunta alla sua quinta edizione (è stata approvata nel 2014 con il consenso record di ben 177 paesi) ed è stata presentata ieri presso l'Ambasciata indiana di via XX Settembre a Roma.

Dunque il 21 giugno, solstizio d'estate, sotto la statua equestre di Marco Aurelio in Campidoglio, dalle ore 18:30 happening di yoga alla ricerca dell'armonia e della pace e concerto di musica indiana alle 20:30 con il maestro Partho Sarothi.

Open class, conferenze e meditazioni gratuite presso l'Ambasciata dell'India per appassionati e principianti sotto la guida "of course" di esperti insegnanti di yoga e professionisti della meditazione.

Class yoga presso l'Ambasciata indiana a Roma

Lo yoga arriva - grazie alla collaborazione con l'Ambasciata Indiana - anche nella bellissima San Marino, una delle repubbliche più antiche al mondo e patrimonio Unesco dal 2008. Il 15 giugno si terranno incontri a partire dal pomeriggio fino all'imperdibile sunset delle ore 20:00 con la danza classica indiana denominata Kathak.

Direttore del Summermela 2019, ambasciatrice indiana a Roma, diplomatico di San Marino.

"La prima esperienza con lo yoga è partita l'anno scorso, oggi siamo alla seconda edizione ed è giusto rilanciare una pratica di successo con le scuole e numerosi partecipanti. Questo interesse con l'Ambasciata indiana è nato per caso - spiega la diplomatica di San Marino Marina Emiliani - in collaborazione con il ministero culturale, turismo e affari esteri della Repubblica di San Marino".

Iniziative rivolte allo yoga anche a Roma, a Zagarolo e in altre città italiane con musica e danza dal 21 giugno al 13 luglio organizzate dalla Fondazione Summer Mela (festival di cultura e musica indiana organizzata da Fondazione Find) in collaborazione con l'Accademia Filarmonica Romana, l'Istituto Palazzo Rospigliosi di Zagarolo, l'ISMEO (Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente), Fabbrica Europa, River to River Florence-Indian Film Festival e l'Isola del Cinema dell'Isola Tiberina.

"Abbiamo proposto - racconta il direttore del Summer Mela-Roma Finds India Riccardo Biadene - eventi da non perdere all'Isola Tiberina come il film '3 Storeys' tutto indiano di Arjun Mukerjee su un condominio di Mumbai, e un altro proiettato in anteprima al Festival di Toronto 2018 in salsa tutta Bollywood, a Zagarolo preview presso Palazzo Rospigliosi. La danza indiana di Hemabharathy Palani e in scena altri artisti indiani come Supriyo Dutta, Sabir Khan e Nihar Mehta".

Lo yoga è una disciplina apprezzata e praticata in tutto il mondo, uno strumento utile riconosciuto anche dalle istituzioni. "Il mio impegno - chiosa Smt. Reenat Sandhu, la seconda donna nella storia dell'India eletta nel 2017 come ambasciatrice - sarà quello di intensificare con lo Stato italiano la diffusione di questa antichissima pratica. In Sardegna, dove sono stata recentemente, ho trovato davvero un grande interesse per lo yoga come anche nell'Italia del Nord".