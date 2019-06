Adesso è ufficiale: il Machete Mixtape 4 verrà pubblicato il prossimo 5 luglio. Confermati dunque i rumors delle scorse settimane, quando, dopo l'annuncio di Salmo di un misterioso 'Nuovo Album' – il rapper non aveva fornito alcun dettaglio ulteriore a queste due parole – in molti tra i fan del Machete Crew avevano fatto notare come anche altri due membri del collettivo, ovvero Nitro Wilson e Dani Faiv, avessero annunciato l'imminente pubblicazione di un nuovo progetto.

La creazione dell'hype orchestrata dal Machete Crew

Troppe coincidenze dunque, troppo artisti di casa Machete in procinto di pubblicare un nuovo lavoro, mentre di solito i dischi solisti dei membri del collettivo escono a mesi di distanza l'uno dall'altro.

L'attenzione mediatica sul progetto si è poi notevolmente incrementata ieri sera, quando tutti gli artisti che gravitano attorno al collettivo Machete hanno iniziato a pubblicare delle misteriose foto bianche sui propri account Instagram, facendo crescere a dismisura l'hype di fan, appassionati e addetti ai lavori.

La conferma definitiva è arrivata nella mattinata di oggi, quando Salmo, e come lui altre figure di rilievo in ambito Machete, ha postato tra le sue Instagram Stories l'immagine di un QR Code, che veniva proiettato su alcuni schermi della stazione centrale di Milano.

La corsa dei fan in stazione centrale a Milano

A questo punto in tantissimi tra i fan milanesi del collettivo – sardo di nascita ma meneghino d'adozione, la base operativa e la residenza di tutti i membri Machete è infatti nel capoluogo lombardo – si sono precipitati in stazione centrale per verificare il misterioso QR Code.

Come molti si auspicavano, il codice rimanda effettivamente ad un link che permette di pre-salvare in anteprima il quarto capitolo dell'ormai leggendaria saga di mixtape del collettivo Machete, facendo atterrare l'utente su una landing page dove, oltre al link per il presave, viene fornita la data d'uscita ufficiale del progetto: il 5 luglio 2019.

MM4 fuori il 5 luglio 2019

Sará dunque un'estate caldissima per i seguaci del Machete Crew, che attendevano il quarto capitolo della serie da quasi cinque anni esatti, dato che il fortunatissimo Machete Mixtape 3 era stato pubblicato il 23 settembre 2014.

Ora i fan si domandano se anche questo quarto capitolo sarà arricchito di innumerevoli illustri partecipazioni di rapper italiani al di fuori del collettivo Machete. Erano stati infatti diversi i nomi di primo piano, esterni a Machete, presenti nel terzo capitolo della saga, come Noyz Narcos, Gemitaiz, Fabri Fibra, Clementino, Bassi Maestro e MadMan, solo per citarne alcuni.

Nel frattempo Salmo, uomo simbolo del collettivo, è appena tornato dall'Open Sea Republic', la crociera in musica di due giorni durante cui, oltre ad esibirsi con un inedito rmx di di 'Ho paura di uscire', ha ribadito di aver rinunciato al ruolo di giudice di X Factor per concentrarsi sulla musica.