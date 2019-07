Sono già alcuni mesi che si parla del ritorno sulle scene degli AC/DC: per la band di Angus Young sono state confermate le voci sul nuovo disco e anche sul tour imminente che vedrà la band in giro per una serie di date tra la fine dell'anno e il 2020. Secondo alcune indiscrezioni, la prossima settimana potrebbe essere annunciato ufficialmente il tour.

In attesa dell'annuncio ufficiale

Da oggi tutti i fan degli AC/DC potranno far partire un countdown davvero molto speciale: a quanto pare infatti potrebbe esserci un annuncio ufficiale sul prossimo tour della band australiana, e secondo alcune indiscrezione potrebbe arrivare il prossimo mercoledì 17 luglio.

Pubblicità

Pubblicità

A rivelare tutto questo è stata la radio V100: "Certamente stiamo parlando del business della musica, dunque potrebbe cambiare le cose, ma ciò è quanto ci è stato comunicato.

Secondo la fonte non resta quindi che aspettare la prossima settimana, e sperare di abitare vicino alle date della prossima tournée. Oltretutto, un'altra buona notizia sarebbe quelle che vede Brian Johnson di nuovo negli AC/DC: il cantante infatti, a causa dei problemi all'udito, aveva dovuto rinunciare ai concerti del Rock or bust tour ed era stato rimpiazzato nel migliore dei modi da Axl Rose, storica voce dei Guns N'Roses, nel corso delle ultime date già programmate.

Pubblicità

Alla radio inoltre spiegano che potrebbe essere molto certo il ritorno di Brian Johnson nel gruppo: i rumors sarebbe veri, il cantante avrebbe preso parte ai lavori del nuovo disco in studio della band e ha deciso di attrezzarsi anche in vista del prossimo tour con la band, dotandosi di speciali auricolari in modo da poter cantare senza avere disturbi all'udito.

Il nuovo album

Quello che si sa del nuovo album degli AC/DC non è ancora molto: sappiamo che sicuramente sarà un omaggio al chitarrista Malcolm Young, fratello di Angus, e tra i fondatori del gruppo, venuto a mancare nel novembre del 2017.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Il disco inoltre non dovrebbe contenere molte tracce, potrebbe trattarsi anche di un'EP.

Riguardo alla formazione della band, sembrano esserci anche in questo caso novità molto interessanti: negli scorsi mesi infatti Brian Johnson è stato fotografato negli studi di Vancouver, dove la band sta lavorando alle registrazioni del nuovo disco, insieme al batterista Phil Rudd, che alcuni anni fa si era allontanato della band per dei problemi con la giustizia.

E, sempre non molto tempo fa, sempre a Vancouver, un altro scatto ha immortalato Johnson insieme al bassista Cliff Williams, che ha lasciato la band alla fine del tour nel 2016. Dunque la band si starebbe ricompattando in vista di un imminente e attesissimo ritorno sui palchi.