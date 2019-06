Giungono nuove indiscrezioni su quello che sarà il nuovo album degli AC/DC: la fonte però non è affidabile al 100% e proviene da un forum, poi ripresa da diversi media di settore: sostiene che il nuovo album è in fase di registrazione, ma non sarà un disco vero e proprio, in quanto potrebbe contenere solo pochi brani. Potrebbe sicuramente esserci del vero, ma ovviamente l'attesa in questi casi e d'obbligo.

Il nuovo album

A quasi due anni dalla scomparsa del chitarrista Malcolm Young ancora non sappiamo moltissimo sul nuovo lavoro in studio degli AC/DC: le uniche cose certe sono che sarà un disco in suo onore, visto che il fratello di Angus è stato tra i fondatori della celebre band.

Ora però arrivano nuove notizie, da verificare e confermare, su quello che sarà il nuovo lavoro in studio. E forse alcuni fan potrebbero non essere contentissimi.

Innanzitutto la fonte non è sicura in tutto e per tutto: sarebbe un fan, che avrebbe contatti con lo staff della band, che si firma con kmcdonald606 e scrive su un forum destinato ai fan della band australiana: ha detto che il gruppo sta registrando le canzoni proprio in questi giorni, ma non sarà un album con una decina di pezzi come ci potremmo aspettare, bensì un disco di pochi pezzi, dedicati a Malcolm Young.

Ecco le sue parole: "Ho saputo che non sarà un disco vero e proprio ma di un progetto invece. Pare che includerà poche canzoni. Sembra inoltre che non accadrà ora… ma non sono sicuro dei motivi. Non me li hanno riferiti. Dispiace essere il portatore di notizie cattive. Pure io speravo che fosse pubblicato prima. Ora sono molto triste".

Varie le reazioni di fan alla lettura di questa indiscrezioni: c'è chi è deluso, altri invece consigliano che la prudenza è d'obbligo in casi come questi, e che sono solamente indiscrezioni da confermare, visto che è preferibile avere notizie ufficiali da parte della band. Notizie però che al momento mancano: e questo silenzio, difficile da sopportare per tutti i fan, potrebbe far scattare la fantasia di molti.

Il futuro degli AC/DC

Quello che appare certo comunque, oltre al nuovo disco, è che la band sta registrando a Vancouver tornerà con la formazione "vecchia": oltre ad Angus Young infatti ci sarà anche Brian Johnson, ritornato nel gruppo dopo i problemi di udito che lo avevano costretto a lasciare il gruppo durante il tour di "Rock or Bust", Phil Rudd alla batteria dopo i problemi avuti con la giustizia negli ultimi anni, e Cliff Williams al basso.

Il nuovo album comunque arriverà, bisognerà sicuramente aspettare maggiori dettagli. Come ha sostenuto due settimane fa il giornalista radiofonico Eddie Trunk, esperto di musica e che segue da molti anni gli AC/DC, la band potrebbe anche partire per un tour dopo la pubblicazione del disco. Ovviamente anche qui le tempistiche sono ignote. A suo avviso però potrebbero tenere una serie di concerti in futuro, con molta probabilità negli stadi.