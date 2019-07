I concerti all'aperto si confermano dei veri e propri show e, oltre alle grandi emozioni che riescono a dare i musicisti, si respira anche aria di grande libertà. Alcuni giorni fa, infatti, durante il concerto degli Arch Enemy a Viveiro, in Spagna, un ragazzo iberico sulla sedia a rotelle ha fatto crowd surfing tra la folla. Un momento bellissimo per tutti quei fan che, purtroppo, a causa della loro disabilità, hanno difficoltà ad assistere ad un concerto.

'Ti senti come se fossi un dio'

Non è la prima volta che accade durante un concerto metal, ma ogni volta che succede il popolo del rock non può che commuoversi. E quello che è accaduto alcuni giorni fa in occasione del Resurrection Fest a Viveiro, in Spagna, è la prova che la musica riesce ad unire e ad abbattere i confini ed ogni tipo di barriera. Il ragazzo spagnolo, di nome Alex, studente di giurisprudenza, è stato sollevato dalla folla durante lo show degli Arch Enemy,

Il video è stato condiviso sul profilo ufficiale della band ed ha fatto il giro del web: le foto testimoniano la grandissima emozione del ragazzo, affetto da paralisi cerebrale e costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Potrebbe diventare la foto dell'anno senza ombra di dubbio. Il ragazzo, Alex Dominguez, ha soltanto 19 anni, e non si scorderà mai il "volo" fatto tra il pubblico, cullato dalla folla.

Lo stesso ragazzo, intervistato dall'edizione spagnola dell'Huffington Post, ha raccontato cosa provava in quei momenti: "È stata una scarica di energia, adrenalina, eccitazione, gioia, felicità. È un sogno diventato realtà Ho avuto questa idea per molto tempo per vedere i miei gruppi preferiti da lassù. Ti senti come se fossi Dio".

La foto virale sul web

La fotografia, scattata dal fotografo Daniel Cruz, sarà sicuramente ricordata in ogni modo ed è già diventata il simbolo dell'inclusione sociale: inutile dire che lo scatto è diventato virale e questa settimana la notizia ha fatto il giro dei social media e dei notiziari di tutto il globo. Il merito del fotografo è stato quello di aver colto il momento esatto in cui viene sollevato sulla sedia a rotelle, con le mani rivolte verso il cielo.

Il fotografo ha voluto raccontare all'agenzia di stampa spagnola, LaSexta, com'è nato lo scatto: "Mi sono messo a correre e ho visto che la gente trasportava Alex, è stata una reazione immediata, prendere la macchina fotografica e scattare la foto". La foto è arrivata anche alla band che l'ha pubblicata sui social, insieme al video.

La gioia della madre

La madre di Alex Rodriguez, Belén, ha voluto ringraziare i suoi compagni di festival per la loro gentilezza nell'aver fatto sentire suo figlio parte della folla.

La signora Rodriguez ha detto che prendere parte a questo concerto è stato un sogno per il ragazzo, che aveva organizzato il viaggio, prenotato l'hotel e preparato tutto ciò che gli serviva per partecipare al festival. "È un combattente come tutti. Ha lasciato il segno e da quando era piccolo è stato nella sandbox, sulle altalene".

Alex Rodriguez spera che la sua immagine diventi un esempio per altre persone come lui, affinché non ci siano limiti: 'Voglio servire da esempio in modo che altre persone come me, su una sedia a rotelle, siano incoraggiate ad andare a festival e concerti ...

e a volare in aria. Il fatto di essere disabili non significa che non possiamo andare".