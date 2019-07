Il San Diego Comic-Con 2019, la più grande convention annuale multi-genere americana riservata al mondo delle arti, ha reso nota la prima fotografia del cast ufficiale di Eternals. Quest'ultimo farà parte della lineup della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, un media franchise incentrato su una serie di film di supereroi. La foto in questione, diffusa dalla rivista Entertainment Weekly, immortala gli attori protagonisti del film di Chloe Zhao.

Tra questi sono presenti Angelina Jolie, Richard Madden, Lauren Ridloff, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Don Lee, Salma Hayek, Lia McHugh.

Le prime parole di Jolie, Hayek e Richard Madden per Eternals

Angelina Jolie si è detta molto entusiasta all'idea di partecipare alla presentazione del film: "Lavorerò dieci volte più intensamente perché penso che sia questo che richieda l'entrare a far parte dell'Marvel Cinematic Studios e di Eternals".

Poi, l'attrice americana ha aggiunto: "Tutti abbiamo letto la sceneggiatura e sappiamo qual è il nostro ruolo. Lavoreremo in maniera rigorosa. Mi sto esercitando e non vedo l'ora di iniziare". Oltre alla Jolie, è intevenuto anche l'attore di Rocketman e de Il Trono di Spade Richard Madden che ha svelato i primi dettagli della trama del film: "Gli Eternals sono una razza di alieni immortali spediti sulla Terra dei Celestials per difendere l'umanità dai Deviants".

Non è da meno Salma Hayek, che intepreterà il ruolo di Ajak, uno dei pochi Eterni capaci di comunicare con il popolo dei Celestiali. Secondo l'attrice messicana, Eternals, è anche una pellicola che si serve del potere femminile e del ruolo sempre più centrale delle donne a Hollywood. "Mi ispiro alla nostra leader Chloe perché c'è bisogno di una donna forte per realizzare una pellicola così immensa e incredibile. Sono così contenta di farne parte" ha dichiarato la Hayek.

Lauren Ridloff interpreterà la prima supereroina non udente

In Eternals ci saranno delle novità riguardanti i supereroi, tra cui un'eroina sorda cioé Makkari. Per tale parte è stata scelta l'attrice nominata al Tony Award Lauren Ridloff, nota al pubblico per aver intepretato Connie in The Walking Dead, a partire dalla nona stagione. "Esiste ancora una deprecabile insufficienza di talenti non udenti dietro le quinte, compresi nel processo di scrittura.

Penso che con maggiori rappresentazioni in atto dietro la macchina da presa, le storie che vengono trattate al Cinema, in televisione e sul palcoscenico diventerebbero più interessanti, vere e stimolanti" ha dichiarato la Ridloff. Insomma, un pensiero piuttosto deciso e schietto che potrebbe davvero far cambiare le cose all'interno del mondo del cinematografia. Forse, grazie alla presenza di Lauren Ridloff potrebbero iniziare esserci meno barriere nei confonti degli attori portatori di handicap?

Potrebbe essere.