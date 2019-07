Novità in casa Led Zeppelin: il bassista e tastierista della storica band britannica, John Paul Jones, nome d'arte di John Baldwin, continua il suo lungo e intenso percorso musicale annunciando un nuovo progetto. Dopo le collaborazioni con musicisti importantissimi come Paul McCartney, Brian Eno e Robert Fripp, ora il bassista darà vita ad un nuovo progetto insieme ad un violoncellista finlandese.

Nuovo progetto

L'ex Led Zeppelin John Paul Jones ha fondato un nuovo progetto musicale, i Sons of Chipotle e ha deciso di includere in questo nuovo percorso il violoncellista finlandese Anssi Karttunen.

La band ha in programma di suonare a Tokyo dopo l'estate, al Pit Inn di Tokyo, Shinjuku, i prossimi 3 e 5 settembre: i due artisti saranno per l'occasione accompagnati anche da altri due musicisti, come Otomo Yoshihide, compositore e polistrumentista giapponese, e Jim O'Rourke, musicista noto per il suo ruolo in vari progetti e già chitarrista e bassista nei Sonic Youth.

Anssi Karttunen viene considerato al momento uno tra i migliori violoncellisti moderni in circolazione: dal sito ufficiale dell'ex Zeppelin si legge che entrambi gli artisti sono conosciuti per le loro menti curiose, sempre desiderose di scoprire ed imparare: "Quando fanno improvvisazione, scompaiono i confini, sono liberi di andare oltre i pregiudizi, attraverso i continenti".

Importante anche è il messaggio che si vuole dare a questo progetto: "In un mondo in cui vengono edificati muri e alla gente viene detto dove non può andare, i Sons of Chipotle vogliono far sì che la musica sia un luogo di apertura”. John Paul Jones si occuperà del pianoforte e della parte elettronica, mentre Karttunen suonerà il suo violoncello.

Un grande musicista

Nonostante sia stato il più "silenzioso" membro dei Led Zeppelin ed il meno in vista all'interno della celebre rock band britannica, il suo ruolo è stato importantissimo nel gruppo di Jimmy Page e Robert Plant: notevole musicista, Jones ha prestato al gruppo le sue grandi doti di arrangiatore e compositore.

Oltretutto, prima di entrare a far parte degli Zeppelin, era un musicista noto come turnista, e aveva partecipato più volte a numerose registrazioni, come per il brano She's a Rainbow dei Rolling Stones.

Nonostante i suoi 73 anni, oggi continua a suonare e a creare nuovi progetti musicali: il suo nome è oltretutto molto lodato anche per il ruolo di bassista. Non a caso John Paul Jones è da anni considerato tra i migliori bassisti della storia della musica rock.

Anche lui, nel dicembre del 2007, prese parte alla storica reunion dei Led Zeppelin presso la O2 Arena di Londra, ultima apparizione dal vivo della band, pur senza il batterista John Bonham.