Madonna ha annunciato in un post su Instagram l'uscita del suo nuovo videoclip per "Batuka" in data venerdì 19 luglio. Il video sarà il sesto prodotto per il nuovo album della cantante, "Madame X" che, oltre che essere il suo primo disco con intenti politici da "American Life" del 2003, è anche il suo primo visual album.

'Madame X' il visual album di Madonna

La nuova era discografica di Madonna è cominciata con il sensuale e 'scandaloso' videoclip per "Medellìn", primo singolo ufficiale in coppia con il bel cantante latino Maluma, a cui è seguito il video più riflessivo e 'fotografico' per "Crave", secondo singolo, che vede la collaborazione di Swae Lee.

Pubblicità

Pubblicità

Il video di "Dark Ballet", in cui Madonna compare in una sola scena, è tra i più forti di quest'era: il brano, che contiene un campionamento de 'Lo Schiaccianoci' di Tchaikovsky in chiave dark, ha come protagonista il rapper FtM HIV positivo Mykki Blanco che nell'opera videografica rappresenta un'incarnazione attuale di Giovanna D'Arco, figura storica a cui Madonna è particolarmente legata per ciò che rappresenta.

Pubblicità

Il video di "I Rise", brano più edificante dell'album (non a caso piazzata come traccia finale), è stato realizzato assieme al prestigioso TIME Magazine americano. Nel video, in cui Madonna non appare direttamente, vengono mostrate proteste riguardanti il ​​controllo delle armi e l'uguaglianza LGBTQI, filmati di abusi sessuali, abusi sui minori e disastri naturali.

God Control, il video più controverso di 'Madame x'

E poi arriva "God Control", attualmente il video più violento dell'album e che ha generato più polemiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità Concerti E Music Festival

Un mini-film nel quale Madonna parla aspramente del controllo delle armi, dedicandolo a tutte le vittime innocenti. Il videoclip rievoca principalmente la Strage di Orlando, Stati Uniti, dove hanno perso la vita 49 persone uccise nel gay club "Pulse".

Le vicende di quella tragica notte tra l'11 e 12 giugno 2016 sono state tra gli eventi terroristici con più morti negli Stati Uniti dall'11 Settembre 2001.

Dopo video più divertenti, riflessivi e fortemente controversi cosa possiamo aspettarci da 'Batuka'?

La quinta traccia del suo quattordicesimo album di studio "Madame X", uscito un mese fa e che ha già venduto circa 350,000 copie equivalenti (fisiche + streaming) nel mondo, incorpora cori delle Batukadeiras ad un tappeto di beat e percussioni decise. Un brano interessante, totalmente ispirato all'esperienza della diva di "Frozen" in Portogallo, dove si è trasferita nel 2017 per consentire al figlio David Banda di poter giocare a calcio in una squadra locale che era interessata a lui.

Pubblicità

Non si sa ancora se "Batuka" servirà anche da nuovo singolo ufficiale dell'album o se sarà solo rilasciato come video promozionale.

Intanto Madonna continua a lavorare al suo prossimo "Madame X tour", il primo in location diverse da arene e stadi dai tempi del suo "Virgin tour" del 1985, che partirà il 12 settembre 2019 all'Howard Gilman Opera House di New York.