Si terrà questa sera, alle ore ore 20:00, nello splendido scenario della rinnovata piazza Regina Margherita a Tuturano, frazione di Brindisi, l'incontro mirato alla presentazione delle nuove opportunità di finanziamento del "Piano di Azionale Locale dell'Area leader "Alto Salento". La kermesse è organizzata dal neonato comitato Frazione Tuturano, in stretta collaborazione con lo stesso Gal (Gruppo di azione locale) denominato appunto "Alto Salento".

L'obiettivo, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, è quello di far conoscere i bandi per le piccole strutture ricettive e le start-up di impresa nel settore dei servizi turistici e della promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

Una serie di importanti interventi

L'incontro vedrà la partecipazione di numerose relatori. In apertura è previsto l'intervento di Gianfranco Coppola, presidente stesso del Gal "Alto Salento", a cui seguirà poi Roberto Covolo, assessore alla programmazione economica del Comune di Brindisi.

A seguire ci sarà l'intervento del giovanissimo Michele Cappellari, noto a tutti come "Boer il Contadino". Di lui, ultimamente, si è occupata la stampa locale e nazionale, in quanto il ragazzo ha avuto un'idea imprenditoriale assai geniale. Dopo essersi laureato in Agraria infatti, a Bologna, ha deciso di tornare nella sua terra natale, Tuturano appunto, e di affittare un pezzo di terra in contrada Colemi.

Qui Cappellari coltiva gli ortaggi come si faceva un tempo, con metodi assolutamente biologici. Recentemente ha deciso addirittura di "affittare" parte di questo suo orto, e le persone possono decidere di coltivarvi i propri prodotti e di raccoglierli poi insieme a lui una volta maturi. Perciò, stasera, Michele illustrerà la sua esperienza lavorativa e umana. A seguire poi ci sarà l'intervento di Gianfranco Ciola, direttore di Gal "Alto Salento" 2020.

Degustazione di prodotti tipici

Sempre l'azienda agricola "Boer il contadino" a fine serata proporrà la degustazione di prodotti tipici locali. La cittadinanza ovviamente è invitata a partecipare.

Tuturano è una frazione che si trova ad una decina di chilometri a sud di Brindisi: si tratta di un feudo storico, che ha avuto origine nel Medioevo. Da sempre la cittadina ha una vocazione agricola, in quanto è immersa nelle verdeggianti campagne della piana di Brindisi.

Questa sera sicuramente la cittadinanza avrà un'occasione in più per poter conoscere le opportunità che le associazioni del territorio mettono a disposizione degli imprenditori, o di chi vuole avviare un'attività imprenditoriale nel mondo dell'agricoltura, la quale nonostante le numerose difficoltà, rimane ancora oggi uno dei settori trainanti dell'economia italiana, e pugliese soprattutto.