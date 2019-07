Ci sono canzoni dei Queen che si ricordano sempre per la loro ritmica: tra queste c'è sicuramente Another one bites the dust, con il basso martellante di John Deacon che resta il tratto dominante del brano. In una recente intervista radiofonica, proprio il bassista dei Queen ha raccontato alcune curiosità legate a questa canzone, incluso il lavoro di registrazione che l'ha resa così come noi la ascoltiamo oggi.

L'intervista

John Deacon, storico bassista dei Queen, nel corso di una recente intervista radiofonica concessa a Uncle Joe Benson, durante il programma Ultimate Classic Rock Nights, ha ricordato i testi che ha scritto per la celebre canzone Another One Bites the Dust, che poi sono stati cambiati una volta che il resto del gruppo ha registrato la base della canzone.

"Bite the dust (letteralmente mordere la polvere) è una frase da cowboy e all'inizio questo si trattava di tutto quello che avevo" ha detto Deacon. "Nel momento in cui ci siamo recati in studio, avevo in realtà una serie di testi che nessuno aveva letto finora. Non li avevo fatti leggere, visto che ero davvero imbarazzato per ciò che avevo scritto! C'era una breve storia e al termine di ogni verso, Another One Bites the Dust”.

La canzone è mutata in seguito, durante i lavori di registrazioni del singolo, avvenuti a Monaco di Baviera: "Abbiamo registrato la base ed era un po' più dura, mentre quella con i cowboy era più scanzonata e piacevole" ricorda il bassista dei Queen. "E così ho deciso di modificare il testo... ho dovuto scrivere tre versi diversi".

John Deacon e i Queen

Il brano, incluso nell'album The Game del 1980, ottava fatica discografica per i Queen, è stato uno dei singoli di lancio pubblicati dalla band per promuovere il disco, insieme a Crazy Little Thing Called Love, Save Me, e Play the Game. Non è un caso se proprio questo album sia stato uno dei maggiori successi della band britannica.

La canzone col tempo è diventata uno dei brani più rappresentativi della band inglese, trasmessa sempre dalle stazioni radio nel corso degli anni Ottanta.

Dal vivo inoltre il brano era uno dei momenti più attesi dal pubblico, visto che Freddie Mercury amava cantarla insieme alla folla.

Quanto a John Deacon queste sue ultime dichiarazioni, quasi inaspettate, interrompono un lungo digiuno: il musicista, lontano da molti anni dal mondo della musica, ha preferito ritirarsi a vita privata, in linea con il suo carattere silenzioso e schivo, che lo fa ancora imbarazzare quando un fan gli chiede semplicemente di avere un autografo.

Non è un caso se, non molte settimane fa, nel corso di un'intervista, Roger Taylor lo abbia definito un sociopatico.