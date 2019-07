Mentre sale l'attesa per la nuova pellicola diretta dal regista Quentin Tarantino, intitolata C’era una volta a... Hollywood, che sarà disponibile nelle sale statunitensi a partire dal prossimo 26 luglio e in Italia dal 19 settembre, il regista pensa al suo futuro e non esclude la possibilità di ritirarsi dal mondo del Cinema dopo questo film. Nel corso di una recente intervista afferma di aver dato tanto al cinema, e non sembra sia affatto un bluff.

Pubblicità

Pubblicità

La fine di un percorso

Sicuramente non è la prima volta che Tarantino decide di parlare di questa questione: infatti già in passato non aveva nascosto l'idea di un ritiro dopo il suo decimo film, ma ovviamente, adesso, bisogna considerare diversi fattori. Le sue ultime dichiarazioni comunque, rilasciate nel corso di un'intervista a GQ australiano, sembrano piuttosto chiare ed evidenti: “Se parliamo di film, penso di essere giunto alla fine di un cammino" ha detto Quentin.

Pubblicità

"Adesso mi vedo impegnato nella scrittura di libri sul cinema e cominciare anche a scrivere per il teatro, per restare creativo".

Il suo contributo al cinema è stato già dato: "Ma ormai penso che ho dato al cinema tutto quello che avevo da dare”. E chissà se il successo del suo prossimo C’era una volta a... Hollywood non gli farà cambiare idea: “Se fosse veramente ben accolto, neanche potrei arrivare a dieci film, probabilmente mi fermerò proprio ora, mentre rimango ancora sulla cresta dell'onda. Si vedrà".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cinema

Il futuro di Quentin

Bisogna capire effettivamente quali saranno, al netto delle dichiarazioni del regista, le reali intenzioni di Tarantino: chissà che Quentin non tema lo scarso successo del suo prossimo film. Forse Quentin ha paura di essere stroncato dalla critica? O chissà che forse non voglia solamente prendersi un lungo periodo di riposo che lo terrà lontano dal mondo del cinema? Potrebbe essere semplicemente un addio temporaneo?

Ipotesi a parte, a sentire le dichiarazioni di Brad Pitt, che ha partecipato insieme al regista all’intervista, sembrano piuttosto chiare e ci lasciano capire che il maestro Quentin vuole fare sul serio: "Non credo che stia bluffando Quentin.

Credo che sia dannatamente serio. Per questa ragione io mi sono lamentato esplicitamente con lui, ma lui comprende quando un regista comincia a non essere più al vertice".

Il dubbio potrebbe rimanere, a meno che non sia un modo per lanciare il suo nuovo film. Oltretutto girano molte voci sul possibile seguito del film Django Unchained, e anche su un episodio della saga di Star Trek diretto proprio da Tarantino: questi lavori resteranno in cantiere o saranno abbandonati?

Pubblicità

Difficile dirlo. Nell'attesa non resta che concentrarsi su C’era una volta a... Hollywood.