Per il Festival del Cinema di Venezia si attende la celebre influencer Chiara Ferragni ma arriveranno anche star internazionali del cinema di altissimo livello.

Chiara Ferragni Unposted

Mercoledì 4 settembre, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, (28 agosto - 7 settembre) in un luogo a dir poco top secret almeno per il momento, si terrà un mega-party in onore di Chiara Ferragni. La celebre influencer sarà peraltro al Lido per la presentazione del film documentario, sostanzialmente autobiografico, diretto dalla regista Elisa Amoruso, e dal titolo Chiara Ferragni unposted.

Il film, distribuito da 01 Distribution e prodotto da Francesco Melzi di MeMo Films con Rai Cinema, verrà proposto nella sezione Sconfini prima di uscire nelle sale cinematografiche, come evento speciale, il 17, 18 e 19 settembre. La scelta del sottotiolo è volutamente correlata alla volontà di presentare il noto personaggio aldilà degli schemi e degli spazi limitati dei post presenti sui social. La regista, nota anche come brillante sceneggiatrice, ha all'attivo interessanti produzioni e ha in preparazione attualmente un nuovo film dal titolo Maledetta Primavera, prodotto da BiBi Film con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano tra gli interpreti principali.

Tornando a Chiara Ferragni uposted, sono vari gli special guest di livello internazionale presenti nel film, come la direttrice del Womenswear di Dior Maria Grazia Chiuri ma anche tanti altri.

Altri vip al Festival

Oltre a Chiara Ferragni, al Festival del Cinema di Venezia 'sbarcheranno' anche numerosi altri vip. Ma vediamo di proporre un semplice calendario. Per il giorno di apertura, mercoledì 28 agosto, si attendono Valeria Bruni Tedeschi e Catherine Deneuve, mentre per giovedì 29 hanno confermato il proprio arrivo Antonio Banderas, Toni Servillo, Brad Pitt e Scarlett Johansson.

Il giorno dopo, venerdì 30 agosto, avremo tra gli ospiti Mario Martone, ma arriveranno anche Louis Garrel e altre stelle del mondo del cinema. Il 31 agosto sono attesi grandi attori e attrici del nostro Belpaese, come Elio Germano, Massimo Ghini, Adriano Giannini, Micaela Ramazzotti ma anche la star internazionale Robert De Niro. Per iniziare bene il mese di settembre, domenica 1 arriveranno Sharon Stone e Meryl Streep, ma anche Jude Law e Penelope Cruz.

Poi, mentre lunedì 2 settembre si attendono Julie Andrews, Luca Marinelli, Alessandro Gassman nonchè Lily-Rose Depp, nei giorni immediatamente successivi giungeranno al Lido altre star di primo livello e per venerdì 6 si prevede una giornata a dir poco eaplosiva, con Johnny Depp, Mick Jagger, Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono e altri ancora.