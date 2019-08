Per la prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che quest'anno si svolge dal 28 agosto fino al 7 settembre, oltre a un densissimo programma artistico, sono stati organizzati in Laguna anche numerosi importanti eventi a cura del main sponsor Campari, ma anche tantissimi party, e non solo al Lido.

Eventi di Campari

Lo sponsor principale del Festivsl del Cinema di Venezia è il noto brand Campari, con un quartier generale, il Campari Lounge (a pochi metri dal red carpet della Mostra) che sarà l'indiscusso fulcro di importanti eventi e iniziative.

Tra queste ne segnaliamo alcune.

Il 31 agosto, al Vanity Fair Stage (al piano di sopra) si svolgeranno due importanti incontri con Sarah Felberbaum e Anna Foglietta, rispettivamente alle ore 12 e alle ore 15. Alle ore 18, poi, al Campari Lounge si terrà la premiazione di giovani registi di short film, alla presente di un ospite particolarmente amato dal pubblico, Alessandro Borghi. L'evento in questione è organizzato da Campari Lab, il laboratorio didattico creato dal brand in sinergia con il Centro Sperimentale del Cinema.

Il giorno seguente, domenica 1 settembre, alle ore 12 ci sarà un incontro con Micaela Ramazzotti, al Vanity Stage. Poi, alle ore 16,30, al Palazzo del Cinema si terrà il conferimento del premio Campari Passion For Film Award a Luca Bigazzi, fotografo, tra l'altro, de La grande bellezza e della serie televisiva The New Pope. A seguire la proiezione degli episodi 2 e 7 della celebre serie TV di Paolo Sorrentino, con la presenza in sala di Jude Law, Silvio Orlando, Cècilie de France.

Sempre domenica, al Campari Lounge si svolgerà il Filming Italy Best Movie Award, di cui il brand è partner. Martedì 3 settembre, il quartier generale di Campari ospiterà alle ore 21 la presentazione di Venetika, alla presenza di Ferzan Ozpetek e Kasia Smutniak. Infine, venerdì 6, sul tappeto rosso della Mostra cinematografica Carrinel Marlon sarà l'interprete di 'Red passion Campari'.

I Party

Numerosi i party in occasione del Festival.

Si inizierà la sera prima dell'apertura, martedì 27 agosto, con All About Mujeres all'Hotel Danieli e con il Franca Sozzani Award al Belmonte Hotel Cipriani, alla Giudecca. Giovedì 29, presso la Scuola Grande della Misericordia, si svolgerà una serata in onore di Pedro Almodóvar per il Leone d'oro alla Carriera.

Venerdì 30, serata straordinaria all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia: si terrà il Venice Production Bridge (al Pavillon Excelsior) e un cocktail in piscina (al Excelsior Poolside).

Sabato 31 alla Misericordia si svolgerà il Party Vanity Fair - Black & White e al Beach Pavillon Excelsior il Party Biennale College - Cinema e Venice. Un omaggio speciale (cena al Cá Sagredo Hotel) a Lina Wertmùller e Marco Bellocchio l'1 di settembre in collegamento con il Premio Kineo e, quasi in contemporanea il Prada Miu Miu. Infine lunedì 2 settembre ci sarà la festa di Ciak alla Terrazza Biennale e quella di Diva e Donna all'Hotel Centurion Palace'.